Участники рынка смогут делиться данными в рамках единой платформы строительной отрасли

В феврале 2026 г. для участников рынка откроется сервис загрузки датасетов на площадке Отраслевой платформы данных строительной отрасли платформа.дом.рф. Компании в авторизованной зоне смогут делиться сведениями и обогащать базу данных, благодаря которой можно создавать новые ИИ-решения. Об этом CNews сообщили представители Минстроя России.

Презентация сервиса прошла в рамках заседания Экспертной группы по развитию ИИ в строительстве при Минстрое России.

Базовую версию платформы данных для стройки запустил ДОМ.РФ при поддержке Минстроя России в ноябре 2025 г. Проект помогает повысить объем машиночитаемых данных девелопмента и способствует ускоренному внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в отраслевые процессы.

«Минстрой России последовательно внедряет цифровые инструменты в работу регионов России, которые способствуют сокращению процедур инвестиционно-строительного цикла в рамках реализации федерального проекта «Новый ритм строительства» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Мы создаем не просто базу данных, а единую цифровую среду, удобную как застройщикам, так и людям, которые ждут свои дома. Таким образом обеспечивается генерация «чистых» структурированных данных с самого начала реализации проекта, что важно для создания «цифрового» двойника страны. Кроме того, применение технологий искусственного интеллекта для анализа данных открывает путь к более точным решениям, оптимизирует ресурсы и повышает эффективность достижения технологического суверенитета строительной отрасли и нашей страны», — сказал замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.

На платформе ДОМ.РФ уже размещены первые наборы данных, связанные с многоквартирным строительством (МКД) и частным домостроением. Пользователи могут получить доступ к датасетам, таким как анализ квартир по классам недвижимости, план ввода объектов строительства по кварталам, объекты строительства по регионам, анализ сезонности строительства, квартирография, популярность характеристик частных домов, региональная аналитика строительства, активность застройщиков по строительным проектам и т.д.

«Машиночитаемые данные — это основа для формирования умных сервисов и ИИ-агентов, способных сделать жилищное строительство еще более качественным и эффективным. Уже несколько десятков организаций объявили о желании работать над развитием платформы для стройотрасли. Масштабирование этого проекта позволит перейти на абсолютно новый уровень технологического развития как самих компаний-участников, так и экономики в целом», — отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Статистические датасеты можно использовать уже сейчас для решения самых разных задач, в том числе для анализа рынка, выявления трендов, оптимизации бизнес-процессов застройщиков и проектировщиков и создания сервисов прогнозирования.

Платформу разрабатывает ИТ-компания «ДОМ.РФ Технологии», входящая в группу ДОМ.РФ. В ближайших планах — расширить базовые функции системы, добавить программный интерфейс (API) для интеграции с внешними системами, а также новые наборы данных.

Кроме того, на заседании экспертной группы в сфере развития городской среды и строительства с участием вендоров и предпринимательского сообщества Константин Михайлик представил промежуточные результаты.

Группа, созданная в декабре 2023 г. на базе ДОМ.РФ для исполнения поручений Президента России по ускоренному внедрению ИИ в экономику, достигла следующих ключевых результатов: разработана методология оценки внедрения ИИ в строительстве, с 2026 г. запущен мониторинг цифровой зрелости застройщиков; создан единый реестр отечественных ИИ-решений для отрасли на базе ЕИСЖС; запущен образовательный курс «Искусственный интеллект: технологии для строительства, бизнеса и работы» совместно с НИЯУ МИФИ; проведено масштабное исследование цифровизации девелопмента с анализом более 1100 ИТ-решений совместно со «Сколково»; утверждена и в ноябре 2025 г. запущена базовая версия отраслевой платформы данных. Ее создание включено в структуру национальных проектов.

Для преодоления ключевого барьера — отсутствия качественных отраслевых датасетов — платформа обеспечит их стандартизацию, обмен через API и создание единой среды достоверных данных.

Пилотный запуск платформы подтвердил высокий спрос: первые 10 датасетов по МКД и ИЖС были загружены более 700 раз, получено свыше 50 заявок на подключение от крупных компаний.