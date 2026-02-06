Разделы

МТС выяснила, какие умные гаджеты чаще всего обновляют кировчане

МТС проанализировала устройства каких брендов чаще всего сдаются клиентами в рамках программы по обмену техники в собственной розничной сети. Среди умных часов абсолютным лидером по сдаче стали устройства Huawei, а в категории умных колонок – устройства от «Яндекса».

Чаще всего клиенты сдают умные часы Huawei — 47% от всех сданных устройств. На втором месте — Samsung с долей 21%, далее следует Apple (16%). Также в программе трейд-ин участвуют часы брендов Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi — всего 126 моделей. В сегменте умных колонок с большим отрывом доминируют устройства «Яндекса», составляя более 90% от всех сданных. Всего в программе участвует 14 моделей колонок «Яндекса» и VK.

Пилотный проект программы трейд-ин по сдаче умных гаджетов был запущен в декабре 2025 г., а сегодня масштабирован на большинство регионов присутствия компании. Программа позволяет сдать старые устройства в салонах МТС и получить существенную скидку при покупке нового товара. Её размер зависит от состояния гаджета и выбранного для покупки продукта. Ранее, в 2025 г., общий спрос на сервис трейд-ин для смартфонов в МТС вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом.

«Мы видим, что для кировчан важно идти в ногу с технологиями, но при этом разумно обновлять гаджеты на приемлемых условиях. Поэтому мы делаем ставку на программы трейд-ин — они делают современные устройства по-настоящему доступными. Отталкиваясь от общероссийского тренда и локальных предпочтений, мы планируем расширять в регионе список устройств, которые можно сдать по выгодным условиям», — отметил директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

