Eltex обновляет линейку сервисных маршрутизаторов ESR

Вендор телеком-оборудования Eltex обновляет линейку сервисных маршрутизаторов ESR, заменяя устройства предыдущих поколений на более производительные и функциональные решения. В серийное производство запущен новый маршрутизатор ESR-3150 – продолжение ранее вышедших моделей ESR-3250, ESR-3350. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Оборудование ориентировано на корпоративные и государственные сети, а также на промышленные площадки с повышенными требованиями к надёжности и безопасности.

«Рост нагрузки на сети предприятий и операторов в первую очередь повышает требования к производительности маршрутизации и стабильности сетевой инфраструктуры. ESR-3150 – это плановое обновление линейки сервисных маршрутизаторов Eltex и преемник ESR-3100. Модель рассчитана на разные отрасли и сценарии применения – от корпоративных сетей до распределённых инфраструктур с запасом на дальнейший рост нагрузок», – сказал Александр Сидоров, начальник сервисного центра маршрутизаторов ESR Eltex.

esr_700.jpg
Ключевым преимуществом ESR-3150 является поддержка технологии DMVPN, востребованной при построении защищённых распределённых сетей и соединении филиалов. Маршрутизатор применяется в роли Hub.

Для повышения отказоустойчивости реализована кластеризация по схеме Active/Standby. Встроенные механизмы NAT обеспечивают выход во внешние сети, а функциональность RemoteAccess с поддержкой WireGuard и IPsec – безопасное удалённое подключение пользователей. ESR-3150 используется при построении MPLS-сетей с поддержкой L2VPN и L3VPN.

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»
цифровизация

Маршрутизатор также выполняет функции межсетевого экрана с поддержкой Firewall, Application Control, IPS и Web-filtering на базе сигнатур «Лаборатории Касперского». Начиная с версии программного обеспечения 1.40, ESR-3150 реализует функции центра сертификации для генерации и выдачи сертификатов узлам IPsec-сети.

Аппаратная платформа ESR-3150 включает 8 комбинированных портов 1G и 4 порта 10G SFP+. Производительность Firewall достигает 21,69 Гбит/с, IPsec VPN – 3,35 Гбит/с (IMIX). Поддерживается питание AC/DC с возможностью установки двух сменных блоков питания.

Маршрутизатор ESR-3150, как и другие новинки серии Eltex, доступен для бесплатного тестирования.

