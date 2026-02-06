50 тонн науки: в МИФИ создан детектор для исследования лучей из глубин Вселенной

В экспериментальном комплексе «Невод» НИЯУ МИФИ команда молодых ученых создала Многоцелевой детектор мюонов (МДМ) – крупномасштабную установку для исследования космических лучей в широком диапазоне энергий и зенитных углов. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Детектор состоит из 32 многопроволочных дрейфовых камер, формирующих две координатные плоскости, экранированные 31.5 см стального поглотителя. Площадь каждой плоскости 13 м2, а масса поглотителя составляет свыше 50 тонн, делая установку одной из самых массивных в экспериментальном комплексе. Создана многокомпонентная регистрирующая система МДМ, включающая уникальные время-цифровые преобразователи и усилители-формирователи для слаботочных сигналов дрейфовых камер, системы временной синхронизации и предварительной обработки данных.

Детектор позволяет регистрировать одиночные и группы мюонов, образующихся в атмосфере при прохождении космических лучей — заряженных частиц сверхвысоких энергий. При движении таких частиц сквозь воздух образуются широкие атмосферные ливни (ШАЛ) — каскады вторичных частиц, способные достигать в поперечном сечении сотен квадратных километров.

Энергия космических лучей может в сотни миллионов раз превышать энергию частиц в Большом Адронном Коллайдере в ЦЕРН. Поэтому изучение таких ливней позволяет заглянуть в процессы, недоступные на рукотворных ускорителях частиц. Одним из таких процессов служит образование пятого состояния материи кварк-глюонной плазмы, которая в том числе будет исследоваться на новом ускорителе NICA в Дубне.

«Само название установки говорит о широком круге задач, которые можно с ее помощью решить. Не только фундаментальных, но и сугубо прикладных. Проект команды наших молодых ученых интересный, масштабный, перспективный и, что немаловажно, имеющий финансовую поддержку — выполняется в рамках гранта Российского научного фонда», – сказал ректор МИФИ Владимир Шевченко.

Действительно, исследования анизотропии одиночных мюонов может многое рассказать о текущем состоянии атмосферы Земли, а высокая угловая и координатная точность установки позволяет использовать МДМ в качестве прецизионного стенда для исследования зонных характеристик детекторов заряженных частиц. МДМ введен в эксплуатацию и регистрирует события совместно с другими масштабными детекторами комплекса «Невод» — черенковским водным детектором объемом 2000 м3 и крупнейшим в мире координатным детектором мюонов космических лучей «Трек», также созданным командой молодых ученых проекта.

Проект выполняется в рамках гранта РНФ. «Российский научный фонд поддерживает как фундаментальные, так и прикладные исследования. 73% исполнителей проектов – молодые ученые», – сказал заместитель директора РНФ Андрей Блинов, побывавший недавно в научных лабораториях МИФИ и встретившийся со студентами.