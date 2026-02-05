Разделы

В 2025 г. госзакупки у самозанятых обновили рекорд и превысили 48 млрд рублей

Более 48,3 млрд руб. составил объем закупок госзаказчиков у самозанятых в рамках 223-ФЗ по итогам 2025 г.. Это в четыре раза больше, чем было годом ранее. При этом число самозанятых, заключивших договоры, выросло за год почти на 30%, превысив в общей сложности 12 тыс. поставщиков. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Среди наиболее популярных товаров и услуг, закупаемых крупнейшими заказчиками у самозанятых в 2025 году, почти половина объема — более 23 млрд руб. — пришлась на услуги в сфере финансов и страхования. Почти на 3 млрд руб. было закуплено строительных специализированных работ, на 1,7 млрд руб. - услуги сухопутного и трубопроводного транспорта. Объем закупок профессиональных, научных и технических услуг у самозанятых составил более 1,6 млрд руб.

«Самозанятые последовательно становятся важным элементом системы госзакупок, обеспечивая потребности крупнейших заказчиков. С 2019 по 2025 гг. общая сумма договоров с их участием уже превысила 72,7 млрд руб. Почти 28 тыс. предпринимателей, работающих в режиме налога на профессиональный доход, стали поставщиками по 223-ФЗ. Расширению участия самозанятых в закупках способствуют в том числе меры поддержки, это, прежде всего, распространение на них преференций, которыми ранее пользовались только субъекты МСП. Это упростило вход в закупки для таких предпринимателей и открыло новые возможности для диверсификации рынков сбыта», — сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

По итогам 2025 г. среди регионов лидером по объемам закупок у самозанятых стала Свердловская область — более 6,5 млрд руб. Этот же регион продемонстрировал наибольший прирост по сумме за год — свыше 6 млрд руб. Далее идут Москва и Ростовская область (соответственно 5,2 и 4,3 млрд руб. Замыкают топ-5 субъектов России Краснодарский край (почти 2,7 млрд руб.) и Оренбургская область (почти 2,3 млрд руб.). Значительный объем закупок у самозанятых был также зафиксирован в Алтайском крае (почти 2,2 млрд руб.), Самарской области (более 2,1 млрд руб.), Саратовской и Московской областях (по 1,75 млрд руб.) и Сахалинская области (более 1,6 млрд руб.).

«Корпорация МСП» и региональные органы власти проводят мониторинг соблюдения крупнейшими госзаказчиками 25-процентной квоты на закупку продукции у МСП по 223-ФЗ. С 1 апреля 2020 г. самозанятые получили возможность участвовать в данных закупках на тех же условиях, что малые и средние предприятия.

