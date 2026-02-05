Разделы

«Спарго Технологии» подготовила свои программные решения к интеграции с ТС ПИоТ

Компания «Спарго Технологии», отечественный разработчик и поставщик программных решений для фармацевтической отрасли, объявила о полной готовности своих продуктов к работе с модулем ТС ПИоТ (техническое средство получения информации о товаре). Для успешного подключения к системе ТС ПИоТ необходимо выполнить ряд подготовительных действий: заключить договор с сервисом, предоставляющим доступ к ТС ПИоТ. Рекомендуем выбрать провайдера на официальном сайте «Честного Знака»; обновить драйверы кассового оборудования; обновить программное обеспечение аптеки. Программные решения F3 Tail и F3 Tail Web готовы к работе с сертифицированным модулем ТС ПИоТ и есть в реестре «Честного Знака».

ТС ПИоТ — это программные и программно-аппаратные решения, работающие в связке с контрольно-кассовой техникой. Их задача — собирать и передавать данные о маркированных товарах, подлежащих обязательной идентификации. Установка модуля ТС ПИоТ осуществляется самостоятельно аптекой.

