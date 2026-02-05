Разделы

Servicepipe внедрила расширенный фингерпринтинг в Cybert для более точной фильтрации трафика

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, внедрила в платформу Cybert технологию fingerprint-скоринга. Она позволяет выявлять автоматизированный трафик по цифровым отпечаткам устройств и браузеров и повышает эффективность защиты от продвинутых ботов, имитирующих поведение легитимных пользователей. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Cybert — это платформа для защиты веб-ресурсов от DDoS-атак и продвинутых ботов на прикладном уровне.

Ранее специализированная лаборатория Servicepipe исследовала возможности использования fingerprint-сигналов в многоуровневой защите от ботов. В ходе работы команда проанализировала, как клиентские и серверные признаки дополняют друг друга, и подтвердила, что анализ технического окружения пользователя позволяет точнее выявлять подозрительные сессии. По итогам исследования в Cybert были внедрены наиболее информативные комбинации признаков и усовершенствован механизм оценки доверия к действиям пользователя.

«Инструменты автоматизации быстро эволюционируют и все точнее имитируют поведение людей. Поэтому мы усиливаем Cybert скоринговой моделью на базе устойчивых fingerprint-сигналов, — сказал руководитель направления по защите веб-приложений Servicepipe Сергей Андриенко. — Это не замена многофакторному анализу трафика, а его усиление: мы точнее отличаем реального пользователя от тщательно замаскированной автоматизации».

