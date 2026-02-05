«Нартис» увеличила выпуск продукции на 17% в 2025 году

Компания «Нартис» (входит в группу «НЭК»), российский производитель интеллектуальных приборов учёта и зарядной инфраструктуры, подвела итоги работы за 2025 г. Предприятие продемонстрировало значительный рост всех ключевых показателей и укрепило свои позиции на рынке.

Завод выпустил свыше 2,1 млн единиц продукции, что на 17% больше, чем в 2024 г. Выручка компании выросла на 9%, достигнув 27,3 млрд руб. Ключевыми заказчиками стали энергосбытовые и сетевые компании, в том числе «Интер РАО», «Россети», «РусГидро» и «Росатом».

В 2025 г. «Нартис» продолжила развивать линейку продукции, предлагая заказчикам современные и высокотехнологичные решения. Специалисты компании произвели опытные партии нового прибора учёта электроэнергии «Нартис-И300-W132-2». Его ключевая особенность – встроенный мониторинг параметров качества сети. Применение счётчиков данного типа в составе АСКУЭ позволяет контролировать параметры качества электроэнергии, что обеспечивает безопасность электрооборудования и способствует предотвращению аварий. Серийное производство стартует в 2026 г.

«Нартис» также расшила линейку электрозарядных станций. Совместно с научно-техническим центром «НЭК.Тех» разработаны новые модели ЭЗС для общественного и частного транспорта. Станции уже установлены в 16 регионах страны на парковках отелей, супермаркетов, бизнес-центров и других объектах.

В 2025 г. «Нартис» ввела в эксплуатацию новое производственное здание площадью 6,5 тыс. кв. м и холодный склад площадью 1,5 тыс. кв. м.

Новый корпус оснащён современными автоматизированными линиями: высокоскоростными установщиками компонентов, роботами-манипуляторами, системами селективной пайки и нанесения защитного покрытия. Контроль качества осуществляется с применением технологий искусственного интеллекта. Автоматизированные линии монтажа компонентов печатных плат позволят увеличить производительность и качество выпускаемой продукции.

Развивая производство и отечественные технологии в сегменте электротехники «Нартис» продолжает создавать новые рабочие места для экономики региона. В 2025 г. численность персонала выросла на 22%, достигнув 992 человек. Компания делает ставку на создание высокотехнологичных рабочих мест, требующих высокой квалификации и работы с современным оборудованием.

«Высокие показатели 2025 г. – это результат сплочённой работы команды и поддержки нашего акционера – АО «НЭК». В 2026 г. мы планируем дальнейшую локализацию компонентов продукции. Для этого запустим новые производственные линии. Также в планах – расширение линейки, особенно в перспективном сегменте зарядных станций для электротранспорта», – сказал Олег Владимиров, генеральный директор «Нартис».