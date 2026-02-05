Мошенники стали реже звонить горноалтайцам

Цифровая экосистема МТС сообщает о снижении числа нежелательных звонков в Новосибирской области. По итогам IV квартала 2025 г. количество спамерских и мошеннических вызовов жителям региона сократилось почти на 21% по сравнению с III кварталом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего в 2025 г. МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала больше 17 млн звонков в адрес жителей Республики Алтай. В течение 2025 г. наблюдалось ежеквартальное снижение количества мошеннических и спам звонков. Позитивная тенденция связана со вступлением в силу направленных на борьбу с телефонным мошенничеством законов, а также с совершенствованием ИИ-инструментов МТС для поиска и блокировки нежелательных вызовов.

Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили горноалтайцев, составила около 3,5 млн минут за год. В случае выявления подозрительного звонка «Защитник» самостоятельно отвечал на вызов, вел разговор и сэкономил таким образом жителям региона около 7 лет.

«Лидирующей схемой мошенничества по-прежнему являются псевдоинвестиции. Помимо этого, мошенники часто представляются работниками банков, служб доставки, сотовых операторов и других известных организаций. Они умело обыгрывают актуальные ситуации и запросы людей, чтобы их история звучала максимально убедительно. Для борьбы с такими схемами мы совершенствуем ИИ-алгоритмы и ускоряем распознавание нежелательных вызовов. Например, искусственный интеллект МТС способен выявлять признаки мошенничества и предупреждать пользователя об угрозе во время звонка», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Чаще всего мошенники звонили людям с доходом свыше 50 тыс. руб. в возрасте 35-44 лет, а также пенсионерам старше 65 лет. Самая массированная атака была зафиксирована в Самаре: на одного жителя города пришлось 48 744 нежелательных звонка, которые были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы сервисом.