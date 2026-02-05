ЭТП «Торги223» подтвердила статус официального оператора электронных торгов в Пермском крае

ЭТП «Торги223» (АО «ЦРЭТ») по итогам ежегодного отбора включена в перечень официальных операторов электронных площадок, допущенных к работе в Региональной информационной системе «Закупки Пермского края» (РИС «Закупки ПК») на 2026 г. Решение принято 27 января 2026 г. Комиссией по определению операторов электронных площадок по результатам рассмотрения заявок в Перми. Об этом CNews сообщили представители «Торги223».

Отбор операторов для работы в РИС «Закупки ПК» проводится ежегодно и предполагает комплексную оценку электронных площадок по ряду ключевых параметров, включая технологическую устойчивость, функциональные возможности, уровень информационной безопасности, качество клиентской и технической поддержки, а также готовность обеспечивать бесперебойную работу закупочных процедур в интересах региональных заказчиков и бизнеса.

По итогам рассмотрения заявок ЭТП «Торги223» подтвердила соответствие установленным требованиям и получила право продолжить работу в региональной системе закупок. Таким образом, площадка третий год подряд сохраняет статус официального оператора электронных торгов Пермского края.

Генеральный директор ЭТП «Торги223» Дмитрий Чукин отметил, что прохождение отбора подтверждает стратегическую направленность площадки на развитие цифровых закупок: «Ежегодный отбор – это, по сути, аудит зрелости платформы и ее способности работать в условиях высокой нагрузки и повышенных требований со стороны региональных заказчиков. Для нас важно, что «Торги223» вновь подтвердила соответствие этим требованиям. Мы системно инвестируем в развитие ключевых технологических направлений: автоматизацию закупочных процессов, аналитические инструменты, интеграции с государственными и корпоративными системами, а также в развитие сервисов поддержки пользователей. Наша цель – не просто обеспечить проведение торгов, а дать рынку устойчивую, прозрачную и технологичную среду для эффективных закупок».

По словам Дмитрия Чукина, в ближайшие годы «Торги223» планирует расширять функциональность платформы в части аналитических инструментов, сервисов сопровождения закупок и цифровых решений, повышающих прозрачность и управляемость закупочных процедур на региональном и федеральном уровнях.