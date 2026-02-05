Для жителей Губкинского запустили 4G на скорости 80 Мбит/с

«МегаФон» расширил инфраструктуру связи для жителей Губкинского на Ямале. Благодаря запущенной базовой станции цифровые сервисы для жителей 16-го микрорайона стали примерно на 15% быстрее. Модернизация стала ответом на растущий трафик – только с начала года жители прокачали объем, которого хватило бы на отправку свыше 70 млн фото из «Сказочного сквера». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В зоне действия нового оборудования находятся не только жилые дома, но и гостиницы, административные здания, магазины. Теперь жители и гости города могут оперативно связаться с близкими, воспользоваться цифровыми услугами, оплатить свои покупки онлайн или дистанционно решить рабочие вопросы.

Новая базовая станция работает сразу в нескольких частотных диапазонах, обеспечивая широкую площадь покрытия и стабильную связь даже в период пиковых нагрузок. После запуска оборудования максимальная скорость мобильного интернета в зоне распространения сигнала может достигать 80 Мбит/с.

Губкинский — сравнительно молодой населенный пункт, получивший статус города в 1996 г. Он возник в связи с промышленным освоением самых северных в Западной Сибири нефтегазовых месторождений. Сейчас Губкинский — город с активно развивающейся социальной инфраструктурой: образовательными, медицинскими, спортивным учреждениями, а также застраивающимся жилым сектором.

«Ямальцы планомерно наращивают объем передачи мобильных данных, и расширение телеком-инфраструктуры имеет важное значение для развития региона. Как подтверждают обезличенные данные, только с начала года жители Губкинского прокачали трафик, сопоставимый с отправкой примерно 74 млн фото. Расширение сети LTE позволяет им проходить дистанционное обучение, выполнять рабочие задачи, оснащать свои дома умными устройствами или связываться с родственниками, которые находятся далеко от них», — сказал директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.