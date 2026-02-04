Разделы

Российские «Гонцы» стабильно передают позиции судов в ОСМ

Судовые земные станции «Гонец», которые с января 2026 г. стали использоваться в качестве основных технических средств контроля (ТСК) на судах рыбопромыслового флота, обеспечивают бесперебойную передачу данных о местоположении судов в ГИС «Отраслевая система мониторинга» (ОСМ) Росрыболовства.

В соответствии с приказом Минсельхоза № 250, с 1 января 2026 г. отрасль для этих целей перешла на использование исключительно российских орбитальных группировок — «Гонец», «Ямал» и «Экспресс». Применение британских спутниковых станций «Инмарсат» на судах в качестве технических средств контроля (ТСК) запрещено.

На сегодняшний день «Гонцами» оснащены 900 судов, или 100% от участвующих в промысле на текущий момент. Оснащению подлежат еще 135 судов, которые выйдут на промысел во втором полугодии 2026 г.

За первый месяц работы «Гонцов» в качестве основных ТСК Центр системы мониторинга рыболовства и связи не зафиксировал сбоев в передаче данных о местоположении судов.

«Высказанные в конце прошлого года опасения рыбаков в связи с окончанием периода перехода исключительно на отечественные ТСК не подтвердились. Судовые спутниковые станции «Гонец» показали в январе стабильную и бесперебойную работу. Позиции передаются в штатном режиме за редким исключением, когда судно попадает в зону действия сильных внешних помех, что может иметь место в районе портов по независящим от системы "Гонец" причинам. О таких случаях нам известно, все обращения капитанов и судовладельцев оперативно отрабатываются», — отметил начальник ЦСМС Александр Михайлов.

Наряду со станциями «Гонец» как ТСК может использоваться судовая аппаратура автоматической идентификационной системы (АИС) и в качестве дополнения, в случае выхода из строя «Гонца» или АИС, терминал VSAT.

