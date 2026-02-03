Разделы

Зумеры относятся к бумерам добрее, чем бумеры — к зумерам

Повседневная рабочая среда в современной компании — это уникальная точка пересечения разных мировоззрений и культурных кодов. Здесь встречаются и сотрудничают разные поколения, чьи жизненные и профессиональные траектории сформировались в принципиально разных социально-экономических условиях. В опросе SuperJob приняли участие молодые специалисты до 25 лет, начинающие свой путь в эпоху цифровизации, глобализации и сетевых коммуникаций, и россияне 45+, чей опыт закалялся в периоды глобальных трансформаций. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Коллеги 45+ видят в молодежи прежде всего проблемы: отсутствие мотивации (12%), легкомысленность (9%), лень и низкую квалификацию (по 8%), меркантильность (6%). Каковы главные положительные черты поколения Z по мнению их старших коллег? Это целеустремленность (8%), цифровая грамотность (5%) и мобильность (по 4%). Интересное противоречие: 6% россиян старше 45 лет назвали молодежь безответственной, а 4%, напротив, ответственной и исполнительной.

Отзывы зумеров о бумерах значительно добрее. Для молодых поколение 45+ — это прежде всего ходячая библиотека опыта и экспертизы (36%), надежные и ответственные коллеги (16%), эмоционально зрелые и стрессоустойчивые люди (12%). Они — наставники (10%) с системным мышлением (8%), на которых можно положиться. Главным же недостатком своих зрелых коллег молодежь назвала консерватизм и сопротивление изменениям (9%). То есть та самая стабильность, надежность и приверженность проверенным методам, которая видится сильной стороной, с другой точки зрения становится минусом — неготовностью меняться.

Этот контраст — суть конфликта «зумеров» и «бумеров». Молодые упрекают старших в косности и нежелании развиваться, с другой стороны звучат обвинения в легкомысленности и нежелании учиться. Их взаимные оценки — это не объективная реальность, а проекция собственных ценностей и опасений на другого. Естественно, что такое соседство рождает не только синергию, но и трения, и цель любого руководителя мультивозрастной команды — превратить разницу в поколенческих установках из источника конфликта в ресурс для развития.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 337. Время проведения: 12—30 января 2026 г. Исследуемая совокупность и размер выборки: 500 представителей поколения Z (18—25 лет) с опытом работы с представителями поколения X; 500 представителей поколения X (45 лет и старше) с опытом работы с представителями поколения Z.

