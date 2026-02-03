Ученые «Сибура» тестируют гипотезы в области искусственного интеллекта для разработки катализаторов и новых материалов

Компания стремится ускорить процесс исследований и разработок с помощью цифровых решений и выстраивает сотрудничество с ведущими университетами как единую платформу для совместных исследований в области искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Сибура».

Одно из ключевых направлений — применение методов машинного обучения для прогнозирования связи «структура-свойства», виртуального скрининга катализаторов и рецептур, а также подбора оптимальных условий синтеза. В «Сибуре» разработан математический подход к генерации экспериментальных условий, который может существенно сократить число лабораторных и пилотных экспериментов и ускорить разработку новых продуктов. В данный момент ученые компании работают над алгоритмом цифрового поиска новых постметаллоценовых катализаторов и проектами в области разработки и производства специальных полимеров и суперконструкционных пластиков. В этом направлении компания сотрудничает с командами ведущих вузов в рамках программ частно-государственного партнерства.

Второе направление связано с созданием цифровых двойников промышленных установок и ИИ-оптимизацией технологических режимов. Речь идет о предиктивном управлении, снижении энергоемкости, повышении селективности процессов и уменьшении экологической нагрузки. Для этого ученые «Сибура» работают в тесной связке с физиками, химиками и математиками, добиваясь кратного сокращения вычислительной сложности моделей при одновременном росте точности прогнозов. Ожидается, что такие решения позволят на порядки сократить сроки проектирования, запуска и последующего управления сложными производственными объектами.

Третье, наиболее амбициозное направление — аналитика больших массивов данных о качестве и поведении полимерных материалов у клиентов. Эти данные охватывают широкий спектр применений — от упаковки и автокомпонентов до медицинских изделий. Цель — создать фундамент, который позволит ИИ самостоятельно конструировать молекулы с заданными свойствами.

Ильназ Зарипов, кандидат химических наук, генеральный директор научно-исследовательского центра «Сибур Инновации»: «Для нас искусственный интеллект — это способ принципиально изменить саму логику научных исследований в химии. Совместные проекты с партнерами позволяют работать на стыке химии, математики и ИИ и решать задачи, которые невозможно закрыть в рамках одной дисциплины или одной команды. Такой подход открывает новые горизонты как в разработке катализаторов и передовых полимерных материалов, так и в управлении процессами научного поиска и дальнейшего масштабирования полученных технологий».

Ускорение процессов исследований и разработок является одной из стратегических задач «Сибура». Развитая сеть исследовательских и инновационных центров позволяет компании эффективно адаптировать портфель продуктов под запросы ключевых отраслей, разрабатывать и масштабировать до промышленного использования собственные наукоемкие технологии в области специальной, средне- и малотоннажной химии. Это способствует вкладу в достижение технологической независимости страны, защищенности производственных цепочек компании и ее клиентов, а также достижению целей национального проекта «Новые материалы и химия».