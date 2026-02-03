Разделы

ПО Цифровизация Искусственный интеллект axenix
|

Ученые «Сибура» тестируют гипотезы в области искусственного интеллекта для разработки катализаторов и новых материалов

Компания стремится ускорить процесс исследований и разработок с помощью цифровых решений и выстраивает сотрудничество с ведущими университетами как единую платформу для совместных исследований в области искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Сибура».

Одно из ключевых направлений — применение методов машинного обучения для прогнозирования связи «структура-свойства», виртуального скрининга катализаторов и рецептур, а также подбора оптимальных условий синтеза. В «Сибуре» разработан математический подход к генерации экспериментальных условий, который может существенно сократить число лабораторных и пилотных экспериментов и ускорить разработку новых продуктов. В данный момент ученые компании работают над алгоритмом цифрового поиска новых постметаллоценовых катализаторов и проектами в области разработки и производства специальных полимеров и суперконструкционных пластиков. В этом направлении компания сотрудничает с командами ведущих вузов в рамках программ частно-государственного партнерства.

Второе направление связано с созданием цифровых двойников промышленных установок и ИИ-оптимизацией технологических режимов. Речь идет о предиктивном управлении, снижении энергоемкости, повышении селективности процессов и уменьшении экологической нагрузки. Для этого ученые «Сибура» работают в тесной связке с физиками, химиками и математиками, добиваясь кратного сокращения вычислительной сложности моделей при одновременном росте точности прогнозов. Ожидается, что такие решения позволят на порядки сократить сроки проектирования, запуска и последующего управления сложными производственными объектами.

Третье, наиболее амбициозное направление — аналитика больших массивов данных о качестве и поведении полимерных материалов у клиентов. Эти данные охватывают широкий спектр применений — от упаковки и автокомпонентов до медицинских изделий. Цель — создать фундамент, который позволит ИИ самостоятельно конструировать молекулы с заданными свойствами.

Ильназ Зарипов, кандидат химических наук, генеральный директор научно-исследовательского центра «Сибур Инновации»: «Для нас искусственный интеллект — это способ принципиально изменить саму логику научных исследований в химии. Совместные проекты с партнерами позволяют работать на стыке химии, математики и ИИ и решать задачи, которые невозможно закрыть в рамках одной дисциплины или одной команды. Такой подход открывает новые горизонты как в разработке катализаторов и передовых полимерных материалов, так и в управлении процессами научного поиска и дальнейшего масштабирования полученных технологий».

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»
Цифровизация

Ускорение процессов исследований и разработок является одной из стратегических задач «Сибура». Развитая сеть исследовательских и инновационных центров позволяет компании эффективно адаптировать портфель продуктов под запросы ключевых отраслей, разрабатывать и масштабировать до промышленного использования собственные наукоемкие технологии в области специальной, средне- и малотоннажной химии. Это способствует вкладу в достижение технологической независимости страны, защищенности производственных цепочек компании и ее клиентов, а также достижению целей национального проекта «Новые материалы и химия».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В отечественном сервисе ВКС появились новые возможности для масштабных онлайн-мероприятий

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке

Бежавшая из России SAP подешевела на четверть из-за высоких цен на ее облака. Снижать их она не собирается

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще