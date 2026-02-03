Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Сообщество italy оцифровали сервисное обслуживание ресторанов и работу бэк-офиса с помощью Okdesk

Ресторанное сообщество italy развивает более 16 проектов в сфере HoReCa в Москве и Санкт-Петербурге. Среди них такие известные рестораны Italy, Salone pasta&bar, Goose Goose, HITCH, Joli Grand Bistrot, Juan Cantina Espanola, Bist meat & pasta bar, Ателье tapas&bar и другие, каждый из которых работает с большим количеством профессионального кухонного оборудования, инженерных систем и цифровых сервисов. По мере развития и роста количества заведений, вопрос централизованного управления сервисным обслуживанием стал критически важным для обеспечения стабильной работы всех объектов и сохранения единого уровня сервиса.

Для решения этой задачи в italy внедрили платформу для управления заявками, выездным обслуживанием и ТОиР Okdesk, объединив всю информацию по обслуживанию в едином цифровом контуре. Об этом CNews сообщили представители Okdesk.

В холдинге italy реализована мультиканальная схема регистрации заявок. Обращения из ресторанов и бэк-офиса поступают через клиентский веб-портал, сотрудников поддержки, Telegram-бот и мобильное приложение заявителя Okdesk. Основной поток заявок формируется за счет цифровых каналов, которыми активно пользуются сотрудники ресторанов, включая шеф-поваров и су-шефов. Сервисное обслуживание встроено в операционные процессы ресторанов и влияет на стабильность их работы и качество сервиса.

Независимо от канала поступления все заявки обрабатываются по единым правилам: с фиксацией проблемы, назначением исполнителя, контролем сроков и подтверждением результата. По итогам выполнения работ в системе отражаются фактические трудозатраты. Эти данные позволяют анализировать загрузку специалистов, контролировать работу внешних подрядчиков и оценивать эффективность сервисного обслуживания – в том числе в разрезе отдельных заведений.

Сегодня в ресторанах italy работает единая сервисная мультиканальная платформа, которая охватывает работу всех объектов экосистемы и позволяет управлять «невидимой» частью ресторанного бизнеса как прозрачным и измеряемым процессом – без потери качества и управляемости.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Создан самый быстрый в мире FPV-дрон. Он разгоняется до 661 км/ч

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

В России судостроители тестируют три модели экзоскелетов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще