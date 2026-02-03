Разделы

Обновленная версия «Гарда Anti-DDoS» прошла сертификацию ФСТЭК России

Программный комплекс «Гарда Anti-DDoS» получил сертификат соответствия ФСТЭК России для новой версии продукта с учетом обновленных требований регулятора. Документ подтверждает выполнение требований по безопасности информации по четвертому уровню доверия для средств технической защиты и по четвертому классу защиты для средств противодействия атакам, направленным на отказ в обслуживании информационных систем. Благодаря этому российские компании могут использовать решение в инфраструктурах с жесткими требованиями регуляторов. Об этом CNews сообщили представители «Гарды».

Применение сертифицированных продуктов обязательно для государственных информационных систем (ГИС) и позволяет снизить регуляторные риски при внедрении защиты в других типах ИС. «Гарда Anti-DDoS» прошел испытания в аккредитованной ФСТЭК России лаборатории. Регулятор выдал сертификат на основании технического заключения по итогам полного цикла сертификационных испытаний. Это позволяет использовать продукт в ГИС и упрощает выбор защиты от DDoS-атак для крупных организаций.

Сертификат соответствия получен с учетом требований ФСТЭК России по четвертому уровню доверия в соответствии с приказом №76 от 2 июня 2020 г. и к средствам защиты от воздействий, направленных на отказ в обслуживании, утвержденных приказом № 132 от 30 июля 2018 г. Наличие сертификата дает возможность применять «Гарда Anti-DDoS» в системах с высокими требованиями к ИБ-решениям, включая ГИС первого класса, ИСПДн первого уровня и значимые объекты критической инфраструктуры (ЗО КИИ) первой категории включительно.

Наличие сертификата по четвертому классу защиты от атак на отказ в обслуживании позволяет при проектировании системы защиты и внедрении решения учитывать положения Приказа ФСТЭК России № 17 для государственных информационных систем и Приказа № 239 для значимых объектов КИИ с учетом изменений, внесенных приказом ФСТЭК России № 159 от 28 августа 2024 г.

Цифровизация

Процедура сертификации прошла с учетом обновленных требований ФСТЭК России, вступивших в силу в 2025 г. Эти изменения затронули подходы к оценке соответствия средств защиты от атак, направленных на отказ в обслуживании, и усилили требования к процессам безопасной разработки. Команда «Гарды» адаптировала продукт и сопроводительную документацию под действующие критерии сертификационных испытаний, расширила функциональность и повысила стабильность работы решения в промышленной эксплуатации.

«Мы прошли сложный процесс сертификации с учетом всех новых требований регулятора. Для заказчиков это означает понятное внедрение и уверенность в том, что защита от DDoS-атак соответствует актуальным требованиям ФСТЭК России, обеспечивая высокий уровень сетевой безопасности», — сказал Вадим Солдатенков, руководитель группы продуктов «Гарда Anti-DDoS».

