МТС внедрила систему экологического контроля на Сокольском ЦБК «Сегежа Групп»

МТС внедрила систему экологического контроля, разработанную на базе «МТС Экомониторинг», на Сокольском целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК) «Сегежа Групп» в Вологодской области. Решение позволяет предприятию обеспечить непрерывный мониторинг атмосферного воздуха, прогнозировать экологическую обстановку и выполнять требования комплексного экологического разрешения (КЭР). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Решение от МТС построено на полностью российском оборудовании и программном обеспечении, что гарантирует его высокую надежность и оперативную техническую поддержку. Оно включает в себя автоматизированные стационарные посты с датчиками мониторинга, расположенные на территории предприятия, которые круглосуточно фиксируют концентрацию ключевых загрязняющих веществ с интервалом в 20 минут.

Система внесена в реестр ИИ-решений Минпромторга России. Программная платформа работает на базе отечественного ИИ и предиктивной аналитики. Благодаря этому на основе экологических показателей предприятия формируется его «цифровой двойник», который позволяет прогнозировать возможные риски. Собранные данные хранятся на российских серверах, что обеспечивает их полную сохранность и безопасность.

«Реализация проекта на Сокольском ЦБК наглядно доказала, что отечественные технологии экологического мониторинга не только догоняют, но и во многом опережают мировые аналоги благодаря таким конкурентным преимуществам, как собственный ИИ и комплексное сервисное сопровождение. С готовой базой и проверенной методологией появляется возможность быстро тиражировать это решение на другие предприятия, помогая всей отрасли переходить на новый уровень экологической ответственности», — сказала руководитель центра «МТС Экология» Олеся Суханос.

«Для современного промышленного объекта, особенно в условиях перехода на наилучшие доступные технологии, такая система — не просто инструмент контроля, а основа для грамотной разработки экологической стратегии. Она дает объективную картину воздействия на окружающую среду, что критически важно для совершенствования экологической программы и выполнения условий КЭР», — отметил директор по экологии ПАО «Сегежа Групп» Вячеслав Мутьев.

Пилотный проект позволяет импортозаместить ряд зарубежных аналогов и может стать важным элементом цифровизации лесопромышленного комплекса, снижая риски и повышая эффективность экологических и производственных решений. Следующим этапом станет тиражирование решения на Сегежский ЦБК в Карелии.

