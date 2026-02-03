Разделы

«Линза» заключила партнерское соглашение с компанией Cybear

Лаборатория инновационной защиты «Линза» получила статус авторизованного партнера компании Cybear, разработчика технологической платформы SDLPlatform. Новое партнерство усиливает компетенции «Линза» в области внедрения подходов DevSecOps и автоматизации процессов безопасной разработки. Об этом CNews сообщили представители «Линза».

SDLPlatform — отечественная ASOC‑платформа, обеспечивающая выполнение требований ГОСТ Р 56939‑2024 к анализу качества кода и позволяющая проводить статический анализ исходного кода, анализ зависимостей, поиск секретов, анализ конфигураций и проверку соблюдения правил кодирования. Статус авторизованного партнера подтверждает готовность «Линза» реализовывать проекты по внедрению платформы SDLPlatform на уровне, требуемом вендором, и предоставлять заказчикам консалтинговую, техническую и методическую поддержку.

Дмитрий Жилин, Business Development Manager Cybear: «Мы искренне верим, что наше сотрудничество с новым партнером принесёт значительный успех и положительные результаты для обеих сторон. Наша команда готова вложить все необходимые усилия для того, чтобы это партнерство стало долгосрочным и взаимовыгодным, ведь мы стремимся к построению крепких и доверительных отношений, которые смогут привести к новым проектам и укреплению наших позиций».

Денис Шмырев, директор по развитию бизнеса компании «Линза»: «Рынок демонстрирует устойчивый интерес к построению процессов безопасной разработки. Партнерство с компанией Cybear и включение SDLPlatform в наш портфель решений позволят закрывать ключевые потребности заказчиков — от аудита процессов разработки до внедрения инструментов, позволяющих управлять уязвимостями при разработке ПО. Уверен, что совместные проекты помогут усилить практику безопасной разработки в российских компаниях и обеспечить необходимый уровень защиты их цифровых сервисов».

