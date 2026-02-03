Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Электроника
|

«Байкал Электроникс» открыла свободный доступ к документации на серийный микроконтроллер Baikal-U

Компания «Байкал Электроникс», российский разработчик микропроцессоров и микроконтроллеров, запустила публичный информационный портал, содержащий полный комплект документации на серийный микроконтроллер Baikal-U (BE-U1000). Теперь всем желающим без дополнительных согласований и бюрократических процедур доступны дата-шит, SDK, API, reference design плат, схемы, ТТХ и другая информация для разработчиков.

Цель инициативы — максимально упростить старт разработки решений на базе микроконтроллера Baikal-U (BE-U1000), сократить время интеграции и сделать работу удобной для инженерных команд, технологических партнеров, сообществ разработчиков и образовательных проектов. Портал будет регулярно обновляться и дополняться — планируется публикация новых практических примеров применения и прикладных заметок (use cases/application notes), а также дальнейшее улучшение пользовательского опыта при работе с продуктами компании.

Как создать корпоративного ИИ-эксперта без утечек данных
Цифровизация

Baikal-U (BE-U1000) — отечественный высокопроизводительный универсальный микроконтроллер с функцией управления электродвигателями на базе российских RISC-V-ядер от компании CloudBEAR. Предназначен для индустриального применения, в том числе на объектах КИИ, в составе роботизированных комплексов АСУ ТП, датчиков безопасности, приборов учёта, устройств ввода-вывода и интернета вещей (IoT). Наличие функции управления электродвигателями и высокие характеристики энергоэффективности позволяют применять микроконтроллер в системах управления беспилотными летательными аппаратами.

«Мы решили кардинально изменить парадигму взаимодействия с разработчиками, избавиться от излишней бюрократии и максимально улучшить пользовательский опыт, связанный с нашими продуктами, — сказал Андрей Евдокимов, генеральный директор «Байкал Электроникс». — Уверен, это даст не только положительную обратную связь, которая позволит улучшить функциональность и технические характеристики наших устройств, процессы работы с сообществом и его поддержки, но и будет способствовать развитию всей экосистемы чипов Baikal».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

Станислав Логинов, замгубернатора Тюменской области: ИИ вдвое сократил время обработки документов

Власти остановили развитие туристической ГИС, которая обошлась бюджету в полмиллиарда

Обзор: Российские ВКС-платформы 2025

Бежавшая из России SAP подешевела на четверть из-за высоких цен на ее облака. Снижать их она не собирается

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще