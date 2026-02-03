Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

«Авито Услуги» и «Авито Работа»: спрос на онлайн-лекции и вебинары для школьников и студентов вырос на 71% за год

В период активной подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и поступлению в вузы растет интерес к услугам репетиторов. Эксперты «Авито Услуг» и «Авито Работы» проанализировали динамику спроса на преподавателей по разным предметам с декабря 2025 г. по январь 2026 г. и сравнили показатели с аналогичным периодом прошлого года, а также изучили изменения на рынке вакансий.

По данным «Авито Услуг», в сегменте репетиторов чаще всего пользователи искали занятия для подготовки к ЕГЭ. Спрос на репетиторов по профильному уровню экзаменов вырос на 7%, по базовому — на 6%.

Отдельный тренд — рост популярности онлайн-форматов обучения. Школьники и студенты все чаще выбирают лекции и вебинары, особенно при подготовке к предметам, требующим регулярного повторения материала и решения типовых задач.

Так, спрос на занятия по физике вырос более чем в 3 раза, по математике — в 3 раза, по информатике — на 78%, по географии — на 73%, по биологии и обществознанию — на 69% по каждому предмету, по русскому языку — на 44%, по химии — на 39%, по истории — на 16%.

«Пользователи все чаще выбирают гибридные форматы обучения: спрос на онлайн-лекции и вебинары в записи за год вырос на 71%. Такой формат позволяет возвращаться к материалу в удобное время и выстраивать более гибкий график подготовки. Для преподавателей это также расширяет возможности работы с аудиторией из разных регионов», — сказал Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» на «Авито Услугах».

По данным «Авито Работы», сильнее всего за год увеличилось количество вакансий репетиторов по математике: востребованность таких специалистов увеличилась почти втрое (+194%) при среднем вознаграждении в 37765 руб/мес.

Такая работа часто предполагает гибкий или частичный график, а фактический доход специалиста может значительно варьироваться в зависимости от формата занятости (полная ставка, гибкий график), количества учеников и опыта преподавателя. Уровень доходов преподавателей варьируется в зависимости от региона и востребованности конкретных услуг — например, подготовки школьников к экзаменам или занятий со студентами.

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»
цифровизация

На втором месте по востребованности стали репетиторы по физике: количество вакансий для них за год выросло на 122%, среднее зарплатное предложение составило 70000 руб/мес. На третьем — репетиторы по литературе: рост вакансий год к году превысил 117%, предлагаемая зарплата достигла 58333 руб/мес.

В топ-5 по динамике вакансий также вошли репетиторы по русскому языку и праву: количество вакансий для них выросло на 44% и 16% соответственно, а средние зарплатные предложения составили 49333 и 47641 руб/мес.

Больше всего вакансий репетиторов от общего числа представлено по направлениям права (19%), математики (18%), иностранных языков (17%), физики (11%) и обществознания (10%).

«Мы видим, что преподаватели всё чаще рассматривают репетиторство как устойчивый формат занятости: растет число откликов на такие вакансии со стороны профессионалов. Для педагогов репетиторство это и дополнительный источник дохода, и возможность профессионально реализовать свои компетенции в работе с учениками один на один, прицельно помогая учащимся достигать результатов. Рост интереса со стороны педагогов подтверждается цифрами: число откликов на вакансии по праву выросло в 2,3 раза, по геометрии — на 78%, по алгебре — на 37%», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных

Власти остановили развитие туристической ГИС, которая обошлась бюджету в полмиллиарда

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Бежавшая из России SAP подешевела на четверть из-за высоких цен на ее облака. Снижать их она не собирается

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще