«Росэл» разработал сверхнадежный планшет для аппаратуры связи

Холдинг «Росэл» завершил разработку планшетного компьютера «ПК-С» для оснащения аппаратуры связи, а также промышленного оборудования, например, станков. Устройство, способное бесперебойно функционировать в широком температурном диапазоне, уже проходит тестовую эксплуатацию. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Росэл».

«ПК-С» разработан научно-производственным предприятием «Сигнал» (входит в концерн «Автоматика» холдинга «Росэл»). Он предназначен для комплектации аппаратуры связи собственного производства в качестве устройства ввода и вывода информации.

Изделие также может быть адаптировано под нужды конкретных заказчиков. Например, для автомобилестроения, оснащения промышленных станков, устройств передачи и обработки информации, в том числе кодированной.

«Разработка собственного планшетного компьютера обеспечивает полную независимость нашего предприятия от внешних поставщиков при производстве продукции. «ПК-С» имеет большой коммерческий потенциал, поскольку может быть адаптирован под конкретные нужды заказчиков.», – отметил генеральный директор НПП «Сигнал» Антон Балицкий.

Планшет стабильно функционирует в температурном диапазоне от -20°С до +50° С, при относительной влажности до 98% и пониженном атмосферном давлении до 450 мм рт. ст. Изделие надежно защищено от воздействия влаги.

«ПК-С» работает на отечественной операционной системе Astra Linux. Он оснащен четырьмя портами USB 2.0, обладает оперативной памятью до 8 ГБ, поддерживает ЕСС-модуль, который автоматически распознает и исправляет возникшие ошибки памяти.