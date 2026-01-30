Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» включил 4G на скорости 50 Мбит/с для тысяч жителей Острогожского района

Специалисты «МегаФона» построили базовые станции в Острогожском районе, благодаря чему несколько тысяч жителей теперь могут пользоваться стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с. Новое покрытие появилось в поселке Луки, селе Кривая Поляна, а также в самом Острогожске — в западной и южной частях города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-оборудование установлено с учетом особенностей местного рельефа, плотности застройки и предполагаемого профиля потребления услуг абонентов.

Для местных жителей появление устойчивой связи и мобильного интернета означает существенное улучшение качества жизни. Теперь сельчане могут свободно звонить родным и близким, оперативно решать бытовые и рабочие вопросы, получать необходимые услуги онлайн, развивать малый бизнес.

Кроме того, наличие быстрого мобильного интернета открывает дополнительные возможности для школьников региона, обеспечивая комфортный дистанционный образовательный процесс с помощью онлайн-ресурсов.

«Развитие инфраструктуры на сельских территориях не только повышает комфорт для людей, но и служит фактором роста местной экономики: аграрии могут использовать цифровые сервисы для ведения хозяйства, предприниматели — развивать онлайн-торговлю. Только за прошлый год наши инженеры провели более 140 технических мероприятий в селах, поселках и хуторах Воронежской области, включая административные центры сельских поселений и придорожные территории», — сказала Мария Мамедова, директор «МегаФона» в Воронежской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В отечественном сервисе ВКС появились новые возможности для масштабных онлайн-мероприятий

Создатель средств блокировки Рунета закупает американское и израильское оборудование

Платформенная модель, кибербезопасность и ИИ: как до 2030 г. будет идти цифровая трансформация государства

Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2

Обзор: Заказная разработка 2025

Звонок от неизвестного. Российские операторы больше не маркируют звонки от Сбербанка, «Альфа-банка» и других крупных банков

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще