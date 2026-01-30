Разделы

ПО Бизнес Кадры Искусственный интеллект axenix
|

Как цыплята учатся на ошибках: ученые раскрыли «внутренний диалог» мозга птиц при обучении

Исследователи из Института ИИ МФТИ и МГУ впервые с помощью ИИ-модели изучили, как птицы формируют зрительные категории окружающих предметов. Оказалось, что если память сформирована в правом полушарии, то она со временем переходит в левое, но не наоборот. Исследование открывает путь для создания систем, способных к быстрому обучению и эффективному переносу знаний между задачами. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Объединять похожие объекты в общие категории, например, отличать съедобное от несъедобного — базовая способность животных, необходимая для обучения. Но как формируются эти категории внутри мозга? Механизм этого процесса не изучен до сих пор.

Ученые Института ИИ МФТИ и МГУ детально изучили, как происходит категоризация объектов на примере птиц с помощью модели быстрого зрительного категоризационного обучения – «bead floor» или «бусиничный пол».

В экспериментальной камере разместили пластину из оргстекла с приклеенными к ней бусинами разных цветов. Между бусинами рассыпали корм, количество гранул которого приблизительно совпадало с числом бусин. Так птица, совершая клевки, должна научиться отличать зёрна от бусин, формируя категорию «несъедобное». С помощью камер учёные анализировали поведение птиц и затем отслеживали логику принятий решений.

Поведение птиц оказалось не случайным: в среднем, частота ошибок — клевков по бусинам вместо корма, уменьшается, и птицы постепенно формируют новую категорию объектов — «несъедобное».

«Мы разработали новый дизайн эксперимента, в котором цыплятам последовательно предъявляли три монохромных бусиничных пола. Целью такого последовательного предъявления было определение момента формирования категории в процессе обучения. Результаты показали, что при последовательном предъявлении также формируется категория, но алгоритм категоризации зависит от последовательности предъявления цветов. Этот феномен может быть связан как с врожденными функциональными системами цыплят, так и с их индивидуальным опытом», — сказала Екатерина Диффинэ, сотрудник МГУ, аспирант биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Для анализа обучения на многоцветном бусиничном полу ученые обучили скрытую Марковскую модель предсказывать последовательности параметров клевков: цвет бусины или корм.

В отечественном сервисе ВКС появились новые возможности для масштабных онлайн-мероприятий
Бизнес-коммуникации

«Оказалось, что наблюдаемые последовательности единичных поведенческих актов могут быть обусловлены некоторыми скрытыми марковскими состояниями, то есть имеют дополнительную структуру. После исключения клевков по корму дополнительная структура исчезает. Таким образом, обнаруженная ранее «структура» объясняется, по-видимому, как включением подкрепляемых действий, так и цветом бусин», — сказал Евгений Дживеликян, инженер исследователь Центра когнитивного моделирования Института ИИ МФТИ.

Также ученые изучили роль асимметрии мозга, проводя обучение птиц с одним закрытым глазом. Из-за почти полного перекрёста зрительных нервов у птиц информация от каждого глаза обрабатывается в основном противоположным полушарием.

Когда через три часа после обучения птицу тестировали с другим открытым глазом, количество ошибок резко возрастало. А значит, память о категории первоначально остается только в том полушарии, которое получило зрительный опыт.

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач
импортонезависимость

«У цыплят мы наблюдаем асимметричный перенос памяти — она может передаваться из правого полушария в левое, но не наоборот. Вероятно, левое полушарие играет ключевую роль в консолидации категориальной памяти», — сказала Анна Тиунова, ведущий научный сотрудник Института перспективных исследований мозга МГУ.

Механизмы, выявленные у птиц, могут лечь в основу новых архитектур ИИ для последовательного принятия решений. Например, автономных роботов, которые методом проб и ошибок учатся отличать полезные объекты от бесполезных в незнакомой среде.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформенная модель, кибербезопасность и ИИ: как до 2030 г. будет идти цифровая трансформация государства

Пентагон может расторгнуть контракт со знаменитым разработчиком. Программисты бунтуют, потому что военные могут использовать ИИ для слежки и ракетных ударов

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Безопасность придумали трусы. Чиновники и военные на Украине используют архиватор WinRAR со старинной «дырой», для которой давно есть заплатка

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Сотрудники Meta* читают переписки в WhatsApp** и сливают их всем желающим. В США начато расследование

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще