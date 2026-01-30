Более 36 миллионов пользователей в 2025 году помогали «Яндекс Погоде» уточнять нейросетевой прогноз осадков для своего района

Более 36 млн пользователей в 2025 г. сообщали «Яндекс Погоде» о фактической погоде за окном. Всего пользователи отправили более 222 млн сообщений о фактических осадках. Благодаря этому, «Яндекс Погода» верифицировала современный нейросетевой краткосрочный прогноз осадков в конкретных районах. Теперь пользователи, которые часто отправляют достоверные сообщения об осадках, получают на карте уникальные цифровые дизайнерские зонтики в зависимости от количества репортов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы получить зонтик, зарегистрированному пользователю необходимо отправить 1 сообщение об осадках. При 20 и более сообщениях пользователи могут получить новый цифровой зонтик в уникальном дизайне. Также можно найти на сервисе секретный зонт и получить его.

Информация от пользователей применяется для обучения алгоритмов и в самой модели прогноза, что помогает нейросетям лучше понимать взаимосвязи между различными метеорологическими параметрами и предсказывать изменения в погоде, а также учитывать локальные особенности. Пользовательские данные позволяют выявить микроклиматические особенности конкретного района и уточнить прогноз в нем.