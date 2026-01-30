Разделы

«Авантелеком» запустил собственный модуль распознавания и синтеза речи

Российский разработчик и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» выводит на рынок собственный локальный модуль ASR/TTS для защищенной и экономичной работы с голосом. Решение для госсектора и бизнеса с высокими требованиями к безопасности данных и большими объемами голосового трафика позволяет отказаться от облачных сервисов в пользу внутреннего ИТ-контура. Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком».

Компания «Авантелеком» представила собственный модуль автоматического распознавания и синтеза речи (ASR/TTS), предназначенный для работы внутри ИТ-инфраструктуры заказчика. Решение отвечает потребностям государственных организаций и компаний с высокими требованиями к безопасности персональных данных, а также тем, кто обрабатывает большие объемы голосового трафика и ищет альтернативу облачным сервисам.

В отличие от распространенной практики использования облачных ИИ-платформ, локальный модуль «Авантелеком» функционирует офлайн, обеспечивая полный контроль над данными. Это особенно важно для отраслей со строгими нормативными протоколами.

Модуль обеспечивает транскрибацию с точностью до 95%, работает в режиме реального времени и отличается экономичным потреблением ресурсов — для распознавания достаточно около 4 ГБ оперативной памяти. Синтез речи поддерживает автоматическую расстановку ударений, корректное произнесение аббревиатур, интонирование и выбор из нескольких голосов-дикторов. На текущий момент система работает с русским и английским языками, в том числе со смешанной речью, определяя язык автоматически, и позволяет гибко управлять произношением через текстовую разметку.

«Мы смотрим на речевой ИИ не как на изолированный сервис, а как на критически важный инфраструктурный компонент организации. Модуль речи позволяет быстро и безопасно «озвучить» любую корпоративную систему: от контакт-центра до внутренних помощников — для создания полностью независимых и защищенных голосовых функций предприятия. Данные клиента не покидают его периметр, а качество и скорость работы системы зависят только от его инфраструктуры», — сказал Владислав Вирясов, директор «Авантелеком».

Решение доступно как самостоятельный продукт для интеграции, так и в составе готовых платформ «Авантелеком» для автоматизации звонков и голосовой аналитики. Экономически сервис становится выгодным, прежде всего, для средних и крупных колл-центров с трафиком от 800 тыс. минут в год: при единовременной оплате или поканальной модели стоимость минуты распознавания или синтеза может снижаться ниже 40-50 коп. за минуту.

