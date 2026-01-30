Разделы

«Алиса AI» выявила самые популярные запросы россиян о финансовых продуктах в теме «Финансы» поиска «Яндекса»

По данным «Поиска Яндекса», в 2025 г. порядка 47% всех финансовых обращений россиян были связаны с выбором конкретных финансовых продуктов — пользователи сравнивали условия, уточняли параметры и подбирали решения для повседневных и долгосрочных задач. Как показал нейроанализ «Алисы AI», наибольший интерес в этой части сформировали кредиты, ипотека и продукты для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Яндекса.

Крупнейшей категорией в структуре запросов на финансовую тематику стали кредитные продукты, на них пришлось около трети (31%) всех поисковых запросов. Пик активности был зафиксирован в последнем квартале 2025 г., когда, в частности, интерес к ипотечным продуктам удвоился. Согласно анализу нейросети «Алиса AI», это связано с начавшимся в середине года циклом снижения ключевой ставки и ожидаемыми изменениями в условиях некоторых льготных программ.

В формулировках запросов по кредитам преобладали темы рефинансирования, условий коммерческого кредитования и кредитных решений с дополнительным обеспечением. Это отражает адаптацию спроса к текущим условиям банковского кредитования, при которых наличие залога и качество обеспечения становятся ключевыми факторами для одобрения кредита. Повышенный интерес к рефинансированию также связан с постепенным снижением ставок и стремлением заемщиков пересматривать ранее оформленные обязательства на более комфортных условиях.

Касательно ипотеки пользователи преимущественно уточняли уровень процентных ставок, возможности рефинансирования и условия оформления без первоначального взноса. Такая структура интереса связана с тем, что на фоне снижения привлекательности альтернативных сберегательных инструментов покупка недвижимости всё чаще воспринимается как способ сохранения и защиты денежных средств.

О кредитных картах чаще всего искали отзывы и сравнительную информацию, стремясь оценить реальные условия использования: самыми популярными запросами также стали формулировки «какая кредитная карта самая выгодная» и «как работает кредитная карта», что отражает ориентацию пользователей на осознанный выбор и понимание финансовых условий до оформления — следует из нейроанализа «Алисы AI».

Существенным сегментом запросов о финансовых продуктах стали финансы для бизнеса — 6% обращений. Основной интерес был сосредоточен вокруг выбора банков и открытия счетов для ИП, что подчёркивает стабильный спрос на базовую банковскую инфраструктуру со стороны малого бизнеса.

Интерес к вкладам в 2025 г. составил около 5% продуктовых обращений. В центре внимания находились условия сберегательных продуктов: пользователи сравнивали процентные ставки, искали наиболее выгодные предложения, а также уточняли принципы работы накопительных счетов и программ долгосрочных сбережений.

За пределами крупнейших категорий заметную роль в структуре пользовательских запросов сыграли дебетовые карты, а также страховые продукты. В сегменте карт пользователи активно сравнивали условия обслуживания и отзывы, тогда как в страховании основной интерес был сосредоточен на стоимости и выборе полисов — от ОСАГО и каско до туристического и ипотечного страхования.

