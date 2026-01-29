Разделы

ПО Безопасность
|

Российские компании пересматривают подход к закупке СЗИ

Исследование рынка информационной безопасности выявило тренд на экономическое обоснование внедрения средств защиты информации среди российских заказчиков. Использование продуктов ИБ позволяет экономить на издержках, а также напрямую влияет на увеличение дохода бизнеса. Об этом CNews сообщили представители компании «АйТи Бастион».

Исследование рынка информационной безопасности провела компания Piccard по заказу разработчика систем кибербезопасности «АйТи Бастион». В исследовании приняли участие руководители подразделений ИБ из крупных российских организаций, включая значимые объекты КИИ.

На реальных примерах внедрения платформы контроля и мониторинга действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ аналитики посчитали инвестиционную выгоду для типовой организации, учтя данные всех участников опроса. Показатель ожидаемой доходности гипотетического проекта (ROI) составил 201 %, срок окупаемости — 10 месяцев, а доход заказчика за три года — 128,6 млн руб.: экономия за счет создания защищенного удаленного доступа подрядчикам — 59,4 млн руб.; выгода, полученная благодаря точному учету трудозатрат подрядчиков, — 44,5 млн руб.; экономия, вызванная быстрым входом администраторов в инфраструктуру по сравнению с конкурентными аналогами, — 14,8 млн руб.; экономия на переводе части внутренних администраторов в формат удаленной работы — 9,7 млн руб.; экономия за счет меньших сроков инсталляции решения — 0,15 млн руб.

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews
цифровизация

«Мы инициировали исследования инвестиционной привлекательности технологий ИБ, поняв, что риск-ориентированный подход исчерпывает себя. Большинство крупных заказчиков систем информационной безопасности так или иначе уже сталкивались с утечками и атаками, они знают, как и чем защищаться. Угрозы взломов уже никого не пугают и воспринимаются как белый шум. Количественная оценка рисков и снижение потерь, конечно, учитывается, но важнее становится ожидаемый прямой или косвенный финансовый возврат. Рассматривать покупку ПО как классическую инвестицию — это новый тренд в нашем сегменте рынка», — сказал генеральный директор «АйТи Бастион» Сергей Бочкарев.

«Экономия человеко-часов аналитиков SOC, ускорение бизнес-процессов, сокращение времени простоя легитимных систем, ускорение вывода новых сервисов — это не мифическое отсутствие инцидентов, а понятный бизнесу язык. Измеримые операционные показатели демонстрируют ценность киберзащиты как инвестиции, а не как страховки. Часть пользователей корпоративных систем ИБ уже перешли от «защиты ради защиты» к «защите ради роста», и такая тенденция продолжится», — сказал руководитель компании Piccard Алексей Бугаев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Станислав Логинов, замгубернатора Тюменской области: ИИ вдвое сократил время обработки документов

Скрытный вредоносный фреймворк, нацеленный на облака, обнаружили до первого заражения. Он был написан сразу на трех языках

Обзор: Рынок платформ виртуализации

Главный по кибербезопасности в США слил в общедоступный ChatGPT секретные документы

Александр Чубов, К2Тех: Внедрять контейнеризацию «ради моды» точно не стоит

Хакеры КНДР начали использовать Microsoft Visual Studio Code для атак на программистов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще