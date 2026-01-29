Петербуржцы чаще всего перечитывают у Чехова «Палату №6»

Аналитики книжного сервиса «Кион Строки» (входит в цифровую экосистему МТС) ко дню рождения Антона Павловича Чехова выяснили, какие произведения классика чаще всего читают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лидером по прочтениям произведений Чехова в Петербурге и Ленобласти стала повесть «Палата №6». Ее активно перечитывали жители всех возрастов. На втором месте — история о закате дворянской эпохи в России «Вишневый сад», которая пользовалась популярностью у мужчин в возрасте от 18 до 54 лет. А «бронзу» получила пьеса «Три сестры». В топ любимых произведений классика в Петербурге и Ленобласти также вошли «Драма на охоте» и «Бабье лето».

Антон Павлович Чехов неоднократно приезжал в Петербург, где останавливался в доме у своего брата Александра на Невском проспекте. Жизнь классика в Северной столице была насыщена: здесь он проходил врачебную практику, занимался творчеством, работал в газете и ставил пьесы в театрах.