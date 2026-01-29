Разделы

МТС запустила для курян бесплатный Wi-Fi в салонах связи

МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в Курской области. Зоны бесплатного интернета работают в 13 локациях. Сеть доступна для абонентов всех операторов связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС запустили бесплатный интернет в 11 салонах связи в областном центре и еще в двух в Курчатове и Железногорске. Для подключения достаточно выбрать точку доступа «МТС Free» на своем смартфоне и пройти простую авторизацию. К бесплатному Wi-Fi могут подключиться куряне независимо от оператора, который предоставляет услуги связи. Скорость соединения до 100 Мбит/с позволит комфортно общаться в мессенджерах и социальных сетях, совершать банковские операции и пользоваться другими онлайн-сервисами. Одновременно к каждой точке доступа могут подключаться более 100 абонентов.

«Мы понимаем, насколько в условиях современного ритма жизни важен устойчивый и надежный доступ к сети. Поэтому открыли бесплатный Wi-Fi в наших салонах, которым могут воспользоваться не только наши абоненты, но и все жители и гости региона», – сказал директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.

Бесплатная сеть Wi-Fi доступна курянам в салонах связи МТС по следующим адресам: в Курске – Ул. Студенческая, д. 1; Ул. Союзная, д. 37; Ул. Карла Маркса, д. 68; Пр-кт Дружбы, д. 9 А; Ул. Карла Маркса, д. 6; Ул. Энгельса, д. 70; Ул. Почтовая, д. 4; Пр-кт Победы, д. 48; Пр-кт Хрущева, д. 5А; Ул. Кулакова, д. 144; Ул. Менделеева, д. 47А. В Курчатове – ул. Энергетиков, д. 60. В Железногорске – ул. Ленина, д. 57.

