Разделы

Бизнес Кадры Поддержка ИТ-отрасли
|

Более 1500 ИТ-специалистов Подмосковья оформили льготную ипотеку за год

За 2025 г. более 1,5 тыс. высокотехнологичных специалистов получили ипотеку в регионе благодаря льготной программе. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для нас важно, чтобы высокотехнологичные специалисты не только работали в Подмосковье, но и связывали с регионом свою жизнь. Льготная ИТ-ипотека – это реальная возможность решить жилищный вопрос на понятных и доступных условиях. С момента запуска программы уже более 8 тыс. айтишников улучшили свои жилищные условия, а только за прошлый год такую поддержку получили свыше 1,5 тыс. специалистов. Мы видим, что эта мера действительно востребована и помогает привлекать и удерживать сильные кадры в регионе», – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Получить льготную ипотеку могут специалисты в возрасте до 50 лет. Для этого специалист должен быть гражданином России и работать в аккредитованной ИТ-компании, зарегистрированной в Московской области и пользующейся налоговыми льготами, на протяжении всего срока кредита. При этом его средняя заработная плата за последние три месяца должна составлять не менее 150 тыс. руб. до вычета НДФЛ.

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен
цифровизация

Если ИТ-специалист увольняется, то для сохранения льготной процентной ставки, ему необходимо в течение шести месяцев устроиться в другую компанию.

Посмотреть список банков, участвующих в программе, узнать подробные условия и проверить, соответствует ли компания условиям ИТ-ипотеки, можно на специальной странице на едином портале «Госуслуг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформенная модель, кибербезопасность и ИИ: как до 2030 г. будет идти цифровая трансформация государства

Возникший на пепелище «Роснано» гигантский инвестхолдинг получил 41 миллиард и доли в ИТ-компаниях

Обзор: Рынок ИТ-услуг

«Дешевый фильтр»: Госфонд купил долю в российской нейросети для выявления болезней головного мозга

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Глава микроэлектронных заводов получил срок

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще