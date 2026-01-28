Разделы

В 2025 году Сбербанк помог жителям СЗФО защитить от мошенников более 3,2 млрд рублей

Высокотехнологичная система противодействия мошенничеству (антифрод-система) Сбербанка и бдительность сотрудников банка помогли спасти более 3,2 млрд руб. в Северо-Западном федеральном округе. Всего в 2025 г. Сбербанк помог россиянам уберечь от мошенников свыше 360 млрд руб. Это на 20% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сбербанк продолжает развивать многоуровневую систему защиты. Ядро системы антифрода — ИИ-модель, которая в онлайн-режиме анализирует десятки миллионов транзакций по более сотни параметров в секунду, в том числе за счет расширенной интеграции с партнерами.

Сегодня наиболее распространены мошеннические схемы под ЖКХ-предлогами: замена домофона, электрики, сантехники, а также используется тематика доставки по почте, через маркетплейсы и курьерами. Итог большинства уловок ― убедить людей перевести денежные средства на так называемые «безопасные» счета.

Злоумышленники, в том числе умело используя психологические уловки и методы социальной инженерии, принуждают людей самостоятельно снимать личные сбережения. Распознают и предотвращают подобные ситуации как антифрод-система Сбербанка, так и сотрудники подразделений безопасности и отделений банка.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Мошенники умело манипулируют и оказывают психологическое давление, заставляя жертв самих раскрывать данные или переводить деньги. Мы постоянно совершенствуем технологии безопасности и предоставляем пользователям инструменты для дополнительной защиты. Комплексная работа банка по противодействию мошенничеству позволила сохранить только в Санкт-Петербурге почти 3 млрд руб., в целом по Северо-Западу эта цифра превышает 3,2 млрд руб. При этом напоминаем о самом важном — сохранять бдительность и никогда никому не сообщать персональную информацию».

Что меняется в партнерских программах на рынке информационной безопасности
Безопасность

Сбербанк трансформировал раздел «Безопасность» в своем мобильном приложении в интерактивный квест «Уровни безопасности». Пользователи могут повысить свой статус защиты — от базового до продвинутого — выполняя практические задания: подключая бесплатные сервисы, такие как «Определитель номера» или «Антивирус». При этом точка отправления — это антифрод-защита банка, которая по умолчанию защищает всех клиентов. В обновленном разделе также доступны инструменты для экстренного реагирования и обучающие материалы по киберграмотности. Обновленный раздел доступен всем пользователям Android, начиная с версии 16.16 «СберБанк Онлайн».

Также на портале Сбербанка «Кибрарий» пользователи могут прокачать свою киберграмотность ― в библиотеке знаний есть информация об актуальных мошеннических схемах, об эффективных способах защиты и противодействия.

