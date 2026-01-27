В Росреестре подвели основные итоги внедрения цифровой платформы НСПД в 2025 году

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский отметил, что по итогам 2025 г. достигнуты все показатели и цели проекта НСПД. Об этом CNews сообщили представители Росреестра.

«Развитие и внедрение НСПД находится на особом контроле Правительства России. Сегодня в проекте 64 региона, еще 11 присоединятся в 2026 г., включая город федерального значения Севастополь С НСПД интегрированы более 120 информационных систем – поставщиков информации. Карткомпонент ФГИС ЕЦП НСПД встроен в 15 федеральных и региональных информационных системах. Приняты необходимые решения для обеспечения обязательного использования данных НСПД для оказания государственных и муниципальных услуг. Планируем завершить эту работу до конца 2028 г.», — сказал Олег Скуфинский.

Среди ключевых результатов проекта в 2025 г.: введена в эксплуатацию третья очередь ФГИС ЕЦП НСПД; введен в промышленную эксплуатацию сервис «Встраиваемый картографический компонент», предоставляющий возможность работы с данными НСПД в иных информационных системах; в 10 пилотных регионах проведены работы по обеспечению использования ФГИС ЕЦП НСПД при оказании государственных и муниципальных услуг.

Как отметил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов, развитие системы идет во многом опережающими темпами, в том числе на территории воссоединенных регионов. «В составе НСПД сегодня 16 подсистем и 26 цифровых сервисов. Успешно завершено обучение первого потока региональной школы НСПД на Сахалине, открытой на базе МИИГАиК совместно с Сахалинским государственным университетом и корпоративным университетом ППК «Роскадастр», — сказал он.

Начальник Управления развития НСПД Сергей Щеглов рассказал о посещаемости платформы. По его словам, если в 2024 г. было зафиксировано порядка 3,3 млн пользователей, то по итогам 2025 г. – уже более 50 млн. В месяц с учетом использования карт-компонента наблюдается 6-7 млн обращений. Востребованы и цифровые сервисы НСПД. Например, посещаемость «Земли для стройки» возросла в 10 раз — с 26 тыс. до 260 тыс., «Земли просто» — с 160 тыс. до 1,8 млн. Сервис «Карта ФГИС ЕЦП НСПД» набрал 59 млн посещений за 2025 г. (в 2024 г. — 1,5 млн).

Как сообщил советник генерального директора ППК «Роскадастр» Дмитрий Ферапонтов, в настоящий момент обеспечено взаимодействие НСПД с 93 информационными системами 64 субъектов России. В рамках реализации Федерального закона № 317-ФЗ по обеспечению использования НСПД при оказании государственных и муниципальных услуг 10 субъектов России первого потока внедрения на 97% завершили мероприятия по внесению изменений в административные регламенты. В 317 органах государственной власти и местного самоуправления внесены изменения в 1,892 тыс. административных регламентов предоставления государственных услуг. В 2026 г. в эту работу будут дополнительно включены еще 15 субъектов России.

О внедрении функционала электронных сервисов ФГИС ЕЦП НСПД при оказании государственных и муниципальных услуг в субъектах России рассказали советник губернатора Херсонской области Оксана Селиванова, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр по земельным и имущественным отношениям Заур Эминов и Министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Алмаз Киямов.

В частности, в Херсонской области и Республике Татарстан продолжается процесс утверждения административных регламентов и их перевода в электронный вид. А в Дагестане все органы власти и муниципалитеты уже подключены к сервисам НСПД и готовы перейти на их использование при оказании услуг земельно-имущественной и градостроительной сферы.

Заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин рассказал об использовании сервисов НСПД в работе Минсельхоза России, в частности, для актуализации данных региональными органами управления агропромышленным комплексом. На сегодняшний день в сервис НСПД «Земля для фермера» внесено более 6,8 тыс. земельных участков общей площадью более 558 тыс. га в 53 регионах страны. На конец декабря 2025 г. доступ к сервису оформили 35 субъектов России.

Об опыте использования карткомпонента НСПД в информационной системе Минэкономразвития России ФГИС «Территориальное планирование» рассказал директор департамента планирования территориального развития ведомства Дмитрий Дегтярев. По его словам, с помощью карткомпонента осуществляется автоматический пространственный анализ на предмет пересечения объектов из проектов схем с различными зонами. Это позволяет выявлять ограничения на территориях и, как следствие, оценивать возможность размещения на них конкретных объектов. В результате значительно ускорился процесс согласования генеральных планов и документов.

Как сообщил заместитель директора департамента развития сервисов и клиентского опыта Минцифры России Антон Радужан, в 2025 г. в ходе совместной работы с Росреестром карткомпонент НСПД интегрирован на Портал госуслуг и Платформу государственных сервисов. Появилась возможность работы с картой в рамках услуги по предоставлению «Дальневосточного гектара». Реализован новый сервис отправки уведомлений через Портал госуслуг правообладателям незарегистрированных объектов капитального строительства, выявленных с помощью сервиса НСПД «Умный кадастр».

Об итогах реализации пилотного проекта по созданию единой системы классификации и кодирования НСПД на примере объектов в областях энергетики, транспорта и здравоохранения сообщили представители ППК «Роскадастр». Для удобства заявителей формируются классификаторы пространственных объектов и улучшается пользовательский интерфейс, чтобы создать организованное и понятное дерево слоёв. Разработаны предложения по целевой модели из 36 целевых классификаторов НСПД (с 28 ФОИВ), включая три классификатора объектов транспорта, ТЭК и здравоохранения, разработанных в 2025 г. в рамках пилотного проекта.

Олег Скуфинский обратил внимание на необходимость внедрения НСПД в практику работы федеральных органов власти по предоставлению государственных услуг, а также гибкой настройки уже созданного функционала системы под различные задачи государственного управления. Руководитель Службы отдельно отметил важность оценки удобства и возможностей платформы со стороны ее конечных пользователей – граждан и представителей профессионального сообщества.