Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы
|

Сахалинский бизнес нарастил инвестиции в видеонаблюдение

Цифровая экосистема МТС оценила востребованность цифровых сервисов у сахалинского бизнеса и выявила наиболее популярные услуги с высоким уровнем инвестиций. В 2025 г. компании Сахалинской области больше всего средств вкладывали в сервисы интеллектуального и облачного видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самую высокую динамику роста инвестиций в Сахалинской области показали видеонаблюдение и видеоаналитика – этот показатель вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

По объему инвестиций видеонаблюдение также уверенно лидирует по итогам года, опередив вложения бизнеса в другие востребованные цифровые решения – например, интернет вещей и облачные сервисы.

Наиболее активно видеонаблюдение в Сахалинской области внедряли строительные компании — за год количество таких кейсов выросло вдвое. Высокий спрос на умные камеры показали добывающие и торговые предприятия, а также компании транспортно-логистического сектора. Наиболее востребованы оказались облачные системы видеонаблюдения с функцией удаленного доступа и аналитикой. Так, спрос на функции распознавания номеров транспорта, анализ производственных процессов в реальном времени и контроль доступа на объекты вырос на треть.

«Сахалинская область занимает лидирующие позиции в области внедрения цифровых услуг в масштабе всей страны. В 2025 г. именно решения на базе облачного видеонаблюдения и видеоаналитики стали самыми востребованными и у бизнеса, и у госструктур. Компании все чаще рассматривают видеонаблюдение не только как инструмент обеспечения безопасности, но и как средство повышения эффективности бизнес-процессов. И особенно актуальными становятся комплексные решения, позволяющие и контролировать объекты, и оптимизировать ресурсы, и повышать общую результативность деятельности», — сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Корпоративные мессенджеры 2025

Интернет по домашнему телефону возвращается. Вместо жалких килобитов теперь солидные гигабиты

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Обзор: Kubernetes для ИИ 2026

Пионер современных электромобилей арестован за убийство жены

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще