На Wildberries появились промокоды от продавцов

На Wildberries появился новый инструмент — промокоды, которые позволяют покупателям получать дополнительные скидки на товары напрямую от продавцов. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Тестовой группе продавцов из России уже доступен данный функционал. Они смогут задать срок действия промокодов, процент скидки по ним, а также выбрать, на какой конкретно товар или ассортимент будет распространяться акция. В дальнейших планах сервиса – расширение функционала на всех продавцов страны.

«Сгенерировать промокод можно автоматически или ввести свой вручную. Продавец сможет разместить промокод там, где его увидит покупатель — как внутри маркетплейса в кампаниях «WB Медиа», так и за его пределами — в любых каналах взаимодействия с клиентами. Покупателю, который заметил промокод, понадобится всего лишь добавить товар в корзину на площадке, ввести код в специальное поле и приобрести товар по сниженной цене», — сказал руководитель коммерческих проектов РВБ Иван Осипов.

При этом каждый промокод многоразовый: им можно пользоваться неограниченное количество раз до окончания акции. Один продавец может иметь одновременно до 10 активных акций с промокодами.

Новый инструмент помогает покупателям экономить, а продавцам — поощрять лояльность и стимулировать повторные покупки.

