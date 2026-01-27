Количество уникальных пользователей Mах за декабрь выросло на 12% – big data T2

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал рост мессенджера Mах. По данным big data оператора, в IV квартале количество уникальных пользователей приложения (MAU) увеличивалось на один-два млн ежемесячно. Только за декабрь 2025 г. показатель вырос на 12% по отношению к предыдущему месяцу. При этом доля устройств Android выше среднего по мессенджерам – 83% против 79% у конкурентов. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Эксперты big data T2 изучили паттерны поведения пользователей Mах в IV квартале 2025 г. Дневная аудитория мессенджера среди абонентов Т2 достигла 10,2 млн уникальных абонентов, ежемесячная – приблизилась к 17,1 млн. MAU приложения в ноябре увеличилось на 8% по отношению к октябрю, за декабрь – на 12% в сравнении с ноябрем. При этом количество пользователей Telegram и WhatsApp* в декабре незначительно снизилось – в среднем на 1-3%.

Женщин среди пользователей российского мессенджера больше, чем в среднем у конкурентов: в Mах – 56%, в Telegram и WhatsApp* – по 53%. Доля смартфонов Android у Mах также выше показателей других мессенджеров: у российского – 83%, у иностранных – 79%.

Исключительно Mах пользуются 0,6% абонентов Т2 – в основном мессенджер устанавливают как дополнительный. Комбинируют Mах и WhatsApp* 2,6% клиентов мессенджеров, на единовременное пользование Mах и Telegram приходится 2,3%. Однако большинство предпочитает общаться сразу в трех приложениях – 52%.

Выводы анализа на основе «больших данных» указывают на стремительный рост мессенджера. Показатели Mах ежемесячно приближаются к средним параметрам по всем приложениям для коммуникации.

Показатели MAU, DAU, а также количество абонентов, которые пользуются исключительно Mах, релевантны для абонентов Т2. Доли сервисов по количеству клиентов рассчитаны от общего числа пользователей мессенджеров в абонентской базе Т2. Анализ поведения среди абонентов всех операторов может отличаться от приведенной статистики.

*Принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в России.