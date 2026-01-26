Обновилась СЭД «Дело» ЭОС: улучшены возможности для работы со служебными документами

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) выпустила масштабное обновление системы электронного документооборота «Дело». В версии 25.3 появились новые возможности для интеграции с государственными цифровыми платформами, улучшенные инструменты для работы с документами, проектами и поручениями, а также множество других изменений для эффективной и безопасной работы.



Среди важных нововведений — поддержка работы с цифровыми поручениями и машиночитаемыми доверенностями (МЧД), новый объект «Досье», опция для интеграции с ЦХЭД, расширенное протоколирование и многое другое. Привычный пользователям функционал серьезно переработан. Оптимизированы «классические» операции с документами и поручениями, ставшие более удобными и требующими меньше «кликов», появились новые инструменты для систематизации документов, изменились алгоритмы удаления записей из БД, добавлены новые возможности информирования пользователей. Список совместимого с СЭД «Дело» системного ПО пополнился российской СУБД Tantor.

Новые цифровые возможности

В СЭД «Дело» 25.3 появились сразу три новых модуля для интеграции с глобальными цифровыми платформами и сервисами. Модуль «Цифровые поручения» предназначен для приема и обработки, подготовки и направления докладов по цифровым поручениям Правительства РФ, поступающим по системе МЭДО. «Модуль взаимодействия с ГИС «Платформа ЦХЭД» создан для интеграции локальной СЭД с подсистемой «Облачный архив» ГИС «Платформа ЦХЭД», входящей в систему ГосЭДО. Модуль «Машиночитаемая доверенность» обеспечивает интеграцию с реестровой информационной системой оператора МЧД, загрузку в СЭД сведений об МЧД, управление этими сведениями и привязкой МЧД к должностным лицам организации. Он отвечает за оснащение документов в СЭД «Дело» сведениями о доверенности при подписании файлов УКЭП, проверку МЧД и полномочий, отображение сведений об МЧД.

Изменения также затронули ранее разработанный «Модуль интеграции с ПОС» (работает с СЭД «Дело» 22.2 и старше). Он переведен на версию видов сведений 1.4.0 СМЭВ и трехуровневый классификатор. Кроме этого, реализовано получение и загрузка в систему оценок заявителей по сообщениям/обращениям ПОС, а также визуализация обращения.

Функциональные изменения и улучшения

В системе появилось «Досье», совершенно новый объект — вариант личной папки, позволяющей формировать тематические подборки. Создав досье, можно переслать его либо предоставить права другим сотрудникам, что удобно при командной работе.

В «Новой РКПД» теперь доступны «горячие клавиши». Появились операции, облегчающие подготовку и регистрацию РК/РКПД Сопроводительного документа и Типового ответа. Оптимизирована работа с резолюциями, в том числе с многоуровневыми и периодическими. Для ситуации, когда создатель РКПД является и исполнителем, и подписывающим, добавлена упрощенная процедура подписания, исключающая лишние действия. В редакторе печатных форм добавились новые ПФ, расширен набор реквизитов для вывода на печать, увеличена скорость формирования ПФ и в целом улучшена работа редактора.

В подсистеме «Оповещения и уведомления» появились индивидуальные подписки на оповещения через E-mail и Push о событиях с конкретным объектом. Вместо безвозвратного удаления записей из базы данных теперь используется механизм логического удаления с перемещением во временное хранилище, где они находятся до принятия решения об их дальнейшей судьбе.

Система протоколирования серьезно расширена – теперь фиксируется намного больше операций и действий пользователей, что отвечает потребностям обеспечения защиты системы. Разработчикам прикладных решений, отчетов, фоновых задач, использующих API СЭД «Дело», следует обратить внимание: начиная с версии 25.3, поддерживается только одно API — GraphQL.

