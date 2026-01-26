На Камчатке встречи на «удаленке» стали проводить в два раза чаще

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, проанализировала деловую активность жителей Камчатского края по итогам 2025 г. Жители региона провели на платформе «МТС Линк» в два раза больше онлайн-встреч и вебинаров, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ключевым трендом года стал взрывной рост использования искусственного интеллекта. Интенсивность применения ИИ-инструментов на одну встречу в Камчатском крае выросла в 20 раз по сравнению с 2024 г.

Чаще всего пользователи в регионе применяли размытие или замену фона во время видеосозвонов. На втором месте по популярности оказалось использование цифровых аватаров, масок и «умного» зума. Замыкает тройку лидеров функция шумоподавления, которая помогает сделать общение комфортным в любых условиях.

«Рост числа онлайн-встреч и двадцатикратное увеличение использования ИИ на Камчатке отражают общий тренд на цифровизацию бизнес-коммуникаций. Компании и организации края все чаще полагаются на интеллектуальные инструменты — от автоматической расшифровки до шумоподавления, — которые экономят время, повышают концентрацию на обсуждении и делают удаленную работу более эффективной. Это особенно важно для региона с большой территорией и удаленными населенными пунктами», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.