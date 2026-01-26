«М.видео» фиксирует рекорд продаж складных смартфонов на рынке РФ с момента их появления

«М.видео» сообщает, что, по данным исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь») по итогам 2025 г. рынок складных смартфонов в России достиг рекордных показателей за все пять лет его существования. Продажи в количественном выражении выросли примерно на 30% по сравнению с 2024 г. — с 80 тыс. до 104 тыс. устройств. Выручка увеличилась примерно на 25%, с 8,7 до 10,7 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» компании «М.видео» Никита Толпыгин: «Рынок складных смартфонов в России прошел несколько этапов развития — от технологической новинки для энтузиастов в 2020 г. до устойчивого флагманского сегмента. За последние годы на рынке последовательно появлялись новые поколения складных смартфонов — от первых моделей в формате «книги» до более компактных устройств-раскладушек и многоэкранных решений с несколькими линиями сгиба. Производители последовательно улучшали надежность шарниров, качество гибких дисплеев, автономность и пользовательские сценарии, что постепенно снижало барьеры входа для более широкой аудитории. В 2025 г. на рынке России зафиксированы рекордные показатели продаж складных гаджетов за пять лет как в количественном, так и в денежном выражении. Покупатели все чаще воспринимают складные смартфоны не как эксперимент, а как полноценную альтернативу классическим устройствам. Потребители ценят большой экран, удобство многозадачности и расширенные сценарии использования. В случае выхода на рынок складных смартфонов Apple в 2026 г., интерес к форм-фактору может получить дополнительный импульс. Это способно ускорить развитие категории и создать предпосылки для дальнейшего роста рынка и обновления рекордных показателей уже в наступившем году».

Если рассматривать рынок в более широкой ретроспективе, за пять лет сегмент складных смартфонов в России прошел путь от нишевого эксперимента до самостоятельной и устойчиво растущей категории. В 2020 г. продажи составляли 11 тыс. устройств на сумму 1,7 млрд руб. Уже в 2021 г. рынок резко вырос — до 59 тыс. устройств и 7 млрд руб., на фоне активного расширения предложения и роста интереса к новому форм-фактору.

Консультант отдела исследований цифровых товаров ICMR («ГФК-Русь») Павел Синцов: «Переход складных смартфонов от демонстрации технологий к повседневным устройствам, начавшийся несколько лет назад, в 2026 г. приведет к более массовым и понятным моделям — без компромиссов в автономности, долговечности и ПО, которые ранее считались неизбежными».

В 2022 г. рынок прошел через этап коррекции, сократившись до 51 тыс. устройств и 5,7 млрд руб., однако при этом остался кратно выше стартовых уровней. В 2023 г. сегмент вернулся к росту и достиг 80 тыс. устройств и 8,9 млрд руб., а в 2024 г. закрепился на сопоставимом уровне — 80 тыс. устройств и 8,7 млрд руб. На этом фоне результаты 2025 г. стали новым этапом развития категории и зафиксировали переход рынка на более высокий уровень.

В 2025 г. количество складных смартфонов на российском рынке заметно увеличилось за счет выхода новых моделей в разных форм-факторах и ценовых сегментах. В течение года в продаже появились флагманские устройства линейки Samsung Galaxy Z — Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Flip7 FE, складные смартфоны Huawei нового поколения, включая Mate XT Ultimate, Huawei Mate X6 и Pura X, а также модель Honor — Magic V5. Существенный вклад в расширение ассортимента внесли и более доступные складные устройства от Tecno — Phantom V Fold2 5G и Phantom V Flip2 5G. Это позволило сформировать на рынке более широкий выбор складных смартфонов — от компактных раскладушек до полноразмерных устройств с гибким экраном для многозадачных сценариев использования.