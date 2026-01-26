«МегаФон» запустил 4G в сёлах Рязанской области

Жители деревень Старое и Новое Батурино, Выселки и села Истобники получили стабильную мобильную связь и интернет со скоростью до 45 Мбит/с. Также уверенный сигнал появился и у пассажиров поездов на участке железнодорожного маршрута Москва-Рязань. Это стало возможным после запуска новых объектов связи «МегаФона» в населённых пунктах вблизи железной дороги.

Для сельских территорий мобильная связь сегодня — это больше, чем звонки. Это доступ к онлайн-сервисам, госуслугам, дистанционному обучению, телемедицине и маркетплейсам. Быстрый интернет помогает жителям решать бытовые вопросы, развивать хозяйство и чувствовать себя частью общего цифрового пространства региона.

Улучшения почувствуют не только местные жители. Уверенный приём появился и на участке железнодорожного маршрута Москва-Рязань, проходящем через деревню Выселки. Теперь пассажиры поездов могут оставаться на связи в пути: смотреть видео, работать онлайн, переписываться с близкими или просто не терять интернет там, где раньше он пропадал.

«Мы последовательно улучшаем связь не только в городах, но и в небольших населённых пунктах, и вдоль ключевых транспортных маршрутов. Для жителей это комфорт в повседневной жизни, для пассажиров поездов — возможность не “выпадать” из онлайна в дороге. Надёжная связь должна быть там, где она действительно нужна», — отметила Людмила Калашникова, директор «МегаФона» в Рязанской области.

«МегаФон» продолжает развивать сеть в Рязанской области, уделяя внимание как населённым пунктам, так и важным направлениям для путешествий. За 2025 г. в регионе было построено и модернизировано около 280 телеком-объектов. Это позволяет делать связь устойчивой и доступной дома, в дороге и в любой точке маршрута.