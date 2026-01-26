«Авито Работа»: в 2025 г. самыми активными соискателями на рынке труда стали россияне в возрасте 45–64 лет

Согласно данным «Авито Работы», в 2025 г. активнее других на рынке труда вели себя соискатели 45–64 лет: количество их резюме по сравнению с 2024 г. на платформе увеличилось на 73%, а средние зарплатные ожидания составили 73 995 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Эксперты рассчитали средние зарплатные ожидания соискателей на основе значений, которые кандидаты указывали в резюме. При этом важно учитывать, что фактические зарплатные ожидания могут варьироваться в зависимости от опыта, региона проживания, а также формата занятости: кандидаты могут рассматривать как полную, так и частичную занятость, сменный график, гибкий режим работы и другие условия.

Соискатели в возрасте 45–64 лет в 2025 г. чаще создавали резюме на рабочие специальности. Так, число анкет на позицию электромонтажника выросло на 131% за год: кандидаты желали заработать в среднем 122 769 руб. в месяц. Количество резюме на позицию сантехника выросло на 109% — средние зарплатные ожидания соискателей составили 94 582 руб. в месяц.

Вторыми по активности на рынке труда в 2025 г. стали респонденты в возрасте 35–44 лет: количество опубликованных ими резюме за год выросло на 70% при средних зарплатных ожиданиях на уровне 71 951 руб. в месяц. Среди этой возрастной группы также значительно выросло количество анкет под рабочие направления. Желающих устроиться поваром стало больше на 107% при зарплатных ожиданиях на уровне 69 112 руб. в месяц. в среднем, сварщиком — на 98% при желаемой средней зарплате 127 495 руб. в месяц.

В тройку самых активных категорий соискателей в 2025 г. вошли россияне в возрасте 14–17 лет: число опубликованных ими резюме год к году выросло на 56%, при этом их зарплатные ожидания в среднем составили 29 920 руб. в месяц. Такой уровень ожидаемого дохода связан как с отсутствием опыта и специальных знаний, так и ограничениями по длительности рабочего дня для несовершеннолетних до 4–7 часов в зависимости от возраста. Юные соискатели в 2025 г. чаще всего публиковали анкеты на позиции флориста: число резюме прибавило 135% год к году при средней ожидаемой зарплате в 31 660 руб. На 122% выросло количество заполненных анкет на работу бариста. Здесь зарплатные ожидания составили в среднем 37 860 руб. в месяц.

«Если смотреть не на динамику, на общее количество опубликованных резюме на платформе, то здесь лидером является категория соискателей в возрасте от 18 до 24 лет: на нее приходится 30% от всех резюме. Такое лидерство логично: в этом возрасте соискатели часто ищут работу на неполный день, чтобы совмещать с учебой в вузе, а после стремятся устроиться по специальности. Кроме того, молодые соискатели более склонны к карьерным изменениям и хотят попробовать разные роли и направления, пока в их жизни не так много обременений. Это также влияет на частоту публикации и обновлению резюме», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».