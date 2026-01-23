В кластере «Ломоносов» внедрена отечественная система управления мультимедиа

Кластер «Ломоносов» завершил пилотное тестирование по внедрению отечественной платформы управления мультимедийной инфраструктурой на базе контроллера управления Uvatron. Проект реализован совместно с российским разработчиком, компанией Uvatron, и демонстрирует приверженность кластера поддержке инновационных российских технологических решений, а также реализацию импортозамещения в сфере управления AV-системами. Об этом CNews сообщили представители Uvatron.

«Задача Фонда МИК — не просто поддерживать технологические разработки, а создавать условия, при которых инновации проходят полный путь от идеи до внедрения. Мы даем компаниям ресурсы на доработку прототипов, обеспечиваем апробацию технологий и прямой контакт с потенциальными заказчиками. Это позволяет нашим участникам быстрее выходить на рынок, тестировать свои решения в реальных условиях и масштабировать их на промышленных и городских объектах, превращая их в практические инструменты развития инфраструктуры столицы», – сказал Максим Власов, заместитель генерального директора Фонда МИК.

Что было реализовано в кластере «Ломоносов»

Команда специалистов провела замену контроллеров управления мультимедиа иностранного производства на унифицированные отечественные решения. Внедрение охватило 12 многофункциональных помещений кластера, в каждом из которых установлен контроллер управления на базе платформы Uvatron.

Новая система обеспечивает централизованное управление комплексной мультимедиа-инфраструктурой многофункциональных зон, включая видеостены, системы видеонаблюдения, видеопроцессоры и аудиоматрицы. Единый интерфейс управления значительно упростил работу с оборудованием для организаторов мероприятий, резидентов и партнеров кластера.

Автономность и безопасность решения

Система управления Uvatron, внедренная в кластере «Ломоносов», обеспечивает полную автономность функционирования — каждый контроллер работает независимо от интернета и облачных сервисов, что гарантирует надежность и бесперебойность работы оборудования в любых условиях. Решение не требует постоянного подключения к внешним сервисам и не передает данные за пределы инфраструктуры кластера.

Безопасность данных и управления обеспечена отсутствием зависимости от облачных платформ. Вся информация о конфигурации и сценариях управления остается в пределах локальной инфраструктуры кластера, что соответствует требованиям к защите информации и минимизирует риски несанкционированного доступа.

Гибкий подход к внедрению

В одной из многофункциональных зон реализована конфигурация, позволяющая использовать оба режима управления параллельно — как существующую систему, так и новейшую отечественную платформу Uvatron. Это обеспечило плавный переход на российское решение и продемонстрировало полную совместимость нового контроллера с установленным оборудованием различных производителей.

Поддержка инноваций и импортозамещение

Внедрение отечественной системы управления Uvatron в кластере «Ломоносов» соответствует стратегии развития инфраструктуры и поддержке российских технологических компаний. Решение исключает зависимость от зарубежных поставщиков и обеспечивает полную независимость в части программного обеспечения, технической поддержки и развития функциональности.

Для кластера важно поддерживать отечественные инновационные стартапы и компании, создающие конкурентоспособные альтернативы зарубежным решениям. Успешная реализация проекта с компанией Uvatron подтверждает готовность российских разработчиков к интеграции в экосистеме современных инновационных пространств.

«Для нас большая честь реализовать пилотное тестирование на такой значимой площадке, как кластер «Ломоносов». Это внедрение доказало, что отечественные системы управления мультимедиа могут эффективно замещать зарубежные аналоги без потери качества и функциональности. Мы благодарны Фонду МИК и Московскому инновационному кластеру за доверие и возможность продемонстрировать зрелость наших технологий в реальных условиях эксплуатации», — отметил Виталий Яловик, сооснователь и директор по развитию Uvatron.