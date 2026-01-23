В 10 раз увеличилось количество рабочих мест в ОЭЗ «Технополис Москва» с 2016 года

Особая экономическая зона «Технополис Москва» перешла в ведение столицы в сентябре 2016 г. С тех пор количество рабочих мест здесь увеличилось в 10 раз. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Столичная особая экономическая зона перешла в управление города почти 10 лет назад. За это время Правительством Москвы реализованы проекты по открытию современных производств, созданию промышленной инфраструктуры и присоединению новых площадок. Благодаря этому с конца 2016 г. в ОЭЗ “Технополис Москва” в 10 раз увеличилось количество высокотехнологичных рабочих мест. Сейчас здесь трудятся свыше 30 тысяч человек», — сказал Максим Ликсутов.

ОЭЗ «Технополис Москва» — это территория с особым налоговым режимом, где для инвесторов высокотехнологичного бизнеса действует широкий пакет преференций. Компании со статусом резидента освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов сроком на 10 лет. Ставка налога на прибыль для них снижена в 12,5 раза — до 2%.