Решение IAR-Group по обязательной маркировке внедрено на предприятии «Шишкин лес»

В рамках программы по модернизации и расширению на новом производственном предприятии по выпуску чистой питьевой воды «Шишкин лес» введён в промышленную эксплуатацию программно-аппаратный комплекс сериализации и агрегации обязательной маркировки товаров «Честный Знак», разработанный компанией IAR-Group (входит в ГК «Айтеко»).

Проект реализован под ключ и охватывает полный цикл маркировки продукции: от нанесения и верификации кодов до отбраковки, агрегации в короба и паллеты и передачи данных в государственную систему цифровой маркировки «Честный Знак». Решение развернуто с учётом архитектуры производственной линии и требований к стабильности и непрерывности маркировочного процесса, что обеспечивает надёжную работу без задержек и полную прослеживаемость качества продукции.

От получения исходных данных до запуска линии в промышленную эксплуатацию проект был реализован за два месяца. За это время команда IAR-Group разработала архитектуру решения, выполнила сборку и комплексные испытания на собственной площадке, включая механику, электрику и программное обеспечение. Серверная часть была развернута дистанционно, и к моменту поставки оборудования на площадку предприятия «Шишкин лес» система была полностью готова к работе.

«Мы приятно удивлены скоростью установки и простотой эксплуатации нового автоматизированного оборудования. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и прозрачной логике работы программного обеспечения наши операторы быстро освоили систему и запустили процесс маркировки продукции. Линия обрабатывает от 20 до 30 бутылок в минуту, демонстрируя стабильный функционал без простоев и сбоев», — сказал Арам Айвазян, руководитель ИТ-службы ГК «Шишкин лес».

С учетом ограниченного свободного пространства на производственной линии «Шишкин лес» специалистами IAR-Group был разработан специальный компактный модуль, объединяющий функции сериализации, агрегации и транспортировки продукции, что позволило интегрировать решение в существующую линию без ее модификации и остановки.

«Внедрение полностью адаптированных под нужды производства комплексов – это типовая задача для нас: мы разрабатываем собственные решения, глубоко понимая механику и архитектуру линий, и берём на себя полную ответственность за результат, гарантируя заказчику полноценную техническую поддержку и регулярные обновления ПО. Именно поэтому уже много лет предприятия доверяют нам критически важные участки производства», — отметил Дмитрий Булгаков, директор по развитию и сооснователь IAR-Group.