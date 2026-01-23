Разделы

Мировые стандарты видеосвязи в DION: новые кодеки экономят трафик и улучшают качество изображений на 25%

Платформа корпоративных коммуникаций DION (входит в ИТ-холдинг «Т1») улучшает качество онлайн-звонков благодаря двум нововведениям: внедрению кодека VP9 для видеозвонков и кодека AV1 для демонстраций экрана. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Десктоп-приложение DION перешло на использование кодекa VP9 на исходящем видеопотоке от камеры. Благодаря этому удалось отказаться от устаревшего кодека VP8 и технологии Simulcast. Ранее из-за нее устройство пользователя с включенной камерой было вынуждено отправлять сразу несколько копий видеопотоков, что создавало избыточную нагрузку на приложение и сеть. Переход на VP9 позволил сократить объем передаваемых данных до 35%, что снижает нагрузку на корпоративную сеть и уменьшает риски прерывания связи. При этом качество изображения для участников звонка выросло на 25%. Теперь сотрудники могут сосредоточиться на обсуждении задач, не отвлекаясь на зависания, размытые изображения или проблемы со связью.

Для демонстрации экрана в десктоп-приложении и веб-версии команда DION перешла к отправке потока в кодеке AV1. В сравнении с кодеком VP8 он экономит битрейт. Технологию уже тестируют западные лидеры рынка UC. Относительно других кодеков при одинаковом качестве изображения AV1 снижает нагрузку на сетевую инфраструктуру примерно на 20%, благодаря лучшему сжатию данных.

«Команда DION постоянно работает над R&D-задачами в области видеосвязи. Наша цель — обеспечить пользователям платформы безупречное качество онлайн-коммуникации независимо от внешних условий. Внедрение кодека VP9 для видеозвонков позволяет соответствовать менее строгим требованиям сети, AV1 для демонстрации экрана, в свою очередь, обеспечивает передачу максимально четкого изображения при минимальной нагрузке на интернет-канал», — отметил Роман Чередников, директор портфеля проектов платформы корпоративных коммуникаций DION.

