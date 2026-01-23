«МегаФон» улучшил качество связи на дорогах Вологодской области

«МегаФон» увеличил зону покрытия и улучшил качество связи для абонентов, проживающих в населенных пунктах рядом с автотрассами по направлениям Череповец — Белозерск — Липин Бор и на подъезде к Череповцу. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В декабре 2025 г. «МегаФон» провел работы на сети и расширил зоны покрытия LTE в Вологодской области. Изменения коснулись таких населенных пунктов, как село Антушево в Белозерском районе и поселка Тоншалово в Череповецком районе. Теперь более 4000 человек смогут пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости, а также использовать улучшенное качество звонков VoLTE. Эта технология позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться интернетом.

В Тоншалово проживает около 4000 человек, которые регулярно пользуются соцсетями, активно общаются в мессенджерах, смотрят фильмы и слушают музыку, удаленно работают и решают другие задачи в режиме онлайн. В среднем обладатели зеленых сим‑карт каждый месяц генерируют здесь порядка 2 ТБ трафика. Такая высокая нагрузка на сеть служит сигналом для расширения инфраструктуры.

Жителей из села Антушево, расположенного на берегу Лозского озера, инженеры «МегаФона» обеспечили голосовой связью и быстрым мобильным интернетом, задействовав сети второго и четвертого поколения. Они наиболее эффективны в сельской местности: имеют большой радиус покрытия, распространяются на большие расстояния и обладают лучшей способностью преодолевать препятствия — водную гладь или лесные участки.

Технические специалисты компании построили новые телеком-объекты в нескольких диапазонах сети LTE. Высокочастотный диапазон нового оборудования помогает обеспечивать абонентов стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с. А низкочастотный диапазон позволяет охватить большую территорию 4G‑покрытием.

«Строительство новых объектов связи рядом трассами позволило автолюбителям и пассажирам пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. Спрос на высокие скорости интернета на дорогах Вологодской области подтверждает и увеличившийся объем интернет-трафика на этих дорогах. Только за прошлый год пользователи скачали на 12% больше данных, чем в прошлом году», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.