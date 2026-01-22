«Стэкком» запускает коммерческие услуги спутниковой связи на отечественном оборудовании «Стар-Т»

Компания «Стэкком», российский системный интегратор и оператор спутниковой связи, объявила о начале предоставления коммерческих услуг спутниковой связи на базе отечественного телекоммуникационного оборудования СТТ компании «Стар-Т», обеспечивая технологический суверенитет предприятий стратегических отраслей.

Телекоммуникационное оборудование СТТ разработано российскими инженерами компании «Стар-Т» для поддержания и развития сетей связи на базе платформы UHP компании «Истар». Ключевое преимущество оборудования СТТ – полная техническая совместимость с существующей инфраструктурой UHP, что позволяет обновлять существующие сети на базе платформы UHP, обеспечивая плавный переход на российские разработки без потери функциональности.

«Стэкком» оказывает услуги спутниковой связи на базе отечественных космических аппаратов, гарантируя стабильное предоставление услуг высокого качества по всей территории Российской Федерации, включая удалённые и арктические регионы, а также в зонах присутствия отечественных компаний за рубежом, например, на африканском континенте.

«Запуск услуг на оборудовании «Стар-Т» — это стратегическое решение для обеспечения технологической независимости российского бизнеса и государственного сектора», — сказал Игорь Пилюгин, генеральный директор «Стэкком». — Мы предлагаем не просто канал связи, а управляемую инфраструктуру, построенную с использованием отечественных технологий, что создает фундамент безопасного развития цифровых сетей в нефтегазовом, энергетическом, транспортном секторах и других стратегических отраслях».

Запуск новой платформы не повлияет на текущее обслуживание клиентов на других платформах.