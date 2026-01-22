«МегаФон» усилил связь в Подпорожье

Жители правого берега Свири в Подпорожье получили более стабильный и быстрый мобильный интернет. «МегаФон» установил новые объекты связи с поддержкой средне- и высокочастотного сигнала LTE. Улучшения сети сделали повседневные задачи и связь с близкими заметно комфортнее как дома, так и на улице.

Подпорожье выросло из петровской идеи связать внутренние регионы России водными путями. Ещё в начале XVIII века по указу Петра I на Свири появились судостроительные слободы, обеспечивавшие работу Мариинской водной системы. Река стала главной артерией этих мест — для торговли, промышленности и жизни города. Сегодня Свирь по-прежнему определяет ритм Подпорожья, а современная мобильная связь становится её цифровым продолжением.

«МегаФон» запустил в городе новые объекты связи с широким спектром диапазонов, обеспечив скорость загрузки до 85 Мбит/с и обширную зону покрытия. Улучшения затронули правый берег Свири — район с частными жилыми домами, производственными предприятиями по изготовлению речного транспорта и учебными заведениями, включая Подпорожский филиал Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина.

«История Подпорожья неразрывно связана с рекой и технологиями своего времени. В XVIII веке здесь строились передовые фрегаты, которые составили первую русскую эскадру на Балтике. Сегодня мы усилили сеть в городе, чтобы современная мобильная связь так же надежно поддерживала жизнь Подпорожья, как когда-то Свирь поддерживала развитие судостроения и торговли», — сказал Денис Трофимчук, директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Надежная связь играет особую роль во время сезона судоходства на Свири. Мобильный интернет помогает получать навигационную информацию, поддерживать связь с береговыми службами и повышать безопасность движения судов в регионе, где река остаётся ключевой транспортной магистралью.