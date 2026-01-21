Венчурный фонд «Т-Инвестиций» инвестировал в российского разработчика промышленного ПО

Венчурный фонд «Т-Инвестиций» для физлиц — «Венчурные инвестиции 1» и Управляющая компания «СТ Капитал» приобрели по 9,993% в уставном капитале компании Simple Company — российского разработчика промышленного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Деятельность Simple Company направлена на сокращение рисков аварий и техногенных катастроф на предприятиях разных отраслей, таких как нефтегазовый сектор, химическая, тяжелая промышленность и др. Собственная модульная ИT-платформа Simple Company позволяет ее клиентам эффективнее управлять производственными объектами, снижать простои и затраты на техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования. По итогам 2024 г. выручка компании выросла более чем вдвое по отношению к 2023 г.

Никита Ильинский, директор по частному акционерному капиталу «Т-Банка»: «Фонд «Венчурные инвестиции 1» продолжает инвестировать в технологические компании с потенциалом роста. Simple Company уже достигла высоких результатов на российском рынке. Мы ожидаем, что реализация бизнес-стратегии компании совместно с нашими инвестициями обеспечат ее дальнейшее устойчивое развитие. Мы также открыты для других проектов с эффективной бизнес-моделью».

Андрей Чернышов, основатель Simple Company: «Наличие такого инвестора, как фонд «Т-Инвестиций» — это показатель доверия рынка. Привлеченные средства позволят нам усилить команду высококвалифицированными специалистами и реализовать продуктовую линейку нового поколения, что даст стратегическое преимущество не только в России, но и на конкурентных рынках стран БРИКС».

Фонд «Венчурные инвестиции 1» работает с февраля 2025 г. в виде закрытого паевого инвестфонда (ЗПИФ). На первом этапе в начале года частные инвесторы участвовали в формировании капитала фонда через покупку паев. Сейчас фонд находится в инвестиционном периоде, то есть отбирает и вкладывается в быстрорастущие бизнес-проекты, чтобы на горизонте четырех-восьми лет получить потенциальную прибыль от продажи долей в этих компаниях стратегическому инвестору или выхода на IPO. Полученный финансовый результат будет распределен между пайщиками.

Это уже третья инвестиция фонда «Венчурные инвестиции 1»: ранее в 2025 г. он вошел в капитал российских технологических компаний ООО «Айро» (владеет онлайн-сервисом бытовых услуг Airo) и ООО «Медицина» (разработчик системы автоматизации маркетинга для частных клиник Zabota 2.0).

Simple Company основана в 2022 г. Андреем Чернышовым и Олегом Немченко. Компания разрабатывает ПО для управления активами на производственных объектах. Ее решения применяются на предприятиях энергетической, нефтехимической и металлургической отраслей. Динамика выручки: в 2022 г. — 35 млн руб., в 2023 г. — 76 млн руб., в 2024 г. — 156 млн руб.