Связисты «МегаФона» придали цифровой импульс родине создателя русского атома

Специалисты «МегаФона» установили новое телеком-оборудование на родине знаменитого физика Игоря Курчатова — в городе Сим Ашинского района Челябинской области. Теперь жители и гости населенного пункта обеспечены стабильной голосовой связью и мобильным интернетом со скоростью до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Установленное оборудование работает сразу в нескольких диапазонах частот и обеспечивает широкий радиус распространения в городе и высокую скорость передачи данных даже в период максимальной нагрузки на сеть.

Город Сим в Челябинской области известен не только как родина Курчатова: через этот населенный пункт проходит федеральная трасса М-5 «Урал». Благодаря проведенным техническим мероприятиям и жители города, и автомобилисты, проезжающие транзитом, смогут связаться с близкими, спланировать свой маршрут или отправить фото с красивыми пейзажами в мессенджерах.

Сигнал стал более устойчивым в районе улицы Набережной — скорость мобильного интернета здесь достигает 70 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы смотреть лекции онлайн, слушать любимую музыку или делать покупки в мобильных приложениях.

«Для нас важно, чтобы жители Сима и путешественники, проезжающие через город по федеральной трассе, не испытывали трудностей с мобильным интернетом. Уверенный сигнал — это не только общение, но и безопасность на дороге, скорость в получении цифровых услуг и свобода передвижения. Мы планомерно развиваем нашу сеть: только за прошлый год построили и модернизировали около 80 базовых станций для комфорта наших абонентов», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.