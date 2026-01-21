Samsung «Живые страницы»: осмысленное чтение в новом цифровом формате

В рамках проекта Samsung «Живые страницы» был проведен опрос о современных читательских привычках и предпочитаемых форматах литературы. Результаты опроса показали, что печатные издания по-прежнему остаются форматом, к которому читатели продолжают испытывать значительную привязанность. Однако смартфон стал главным устройством для чтения. Об этом CNews сообщили представители Samsung Electronics.

Смартфоны — главный способ читать

Около 65% участников чаще читают со смартфона, но примерно 44% продолжают считать бумажную книгу своим любимым форматом.

По количеству прочитанных книг распределение примерно следующее: около 25% читают 3–5 книг в год, примерно 20% — 6–10, около 10% — более 30.

Большинство читателей выбирают книги, чтобы отдохнуть или переключиться. Поколение зумеров чаще других отмечает, что читают ради саморазвития.

Молодые читатели формируют спрос на новые форматы

Самыми популярными жанрами стали детективы и триллеры (51%). Далее идет фантастика и фэнтези (46%) и классическая литература (38%). У зумеров предпочтения заметно отличаются: фантастика и фэнтези — 62%, детективы и триллеры — 48%, любовные романы — 42%, классику читают около 30%.

Молодая аудитория активнее обращается к визуальным форматам: примерно 22% читают комиксы и графические романы, около 26% — веб-романы, фанфики и другой сетевой контент.

Вечер — главное время для чтения

Вечер остается самым популярным временем для чтения: перед сном читают примерно 62% участников опроса. Около 31% находят время для чтения днём, около 28% — в отпуске и путешествиях, около 26% — в дороге на работу. Среди молодой аудитории 39% стараются планировать чтение каждый день. Некоторые респонденты отмечают, что читают в любой свободный промежуток, включая рабочее время.

Ожидания пользователей от современных сервисов для чтения

Результаты опроса показывают: пользователи ожидают наличие инструментов, которые делают чтение комфортнее и помогают глубже взаимодействовать с текстом. 18% респондентов отметили необходимость более гибких настроек интерфейса в онлайн-приложениях для чтения: выбор размера и типа шрифта, фона и ориентации текста. 15% заинтересованы в дополнительных комментариях и пояснениях и около 14% — в возможности выделять текст и оставлять заметки.

«Пользователи ожидают от цифровых сервисов не только удобного формата, но и более глубокого взаимодействия с текстом. Samsung Живые страницы предлагают такую возможность: интерактивные сценарии чтения, визуальные подсказки и понятная навигация помогают лучше ориентироваться в сюжете, следить за героями и контекстом книги. Особенно востребован такой формат у аудитории, которая активно использует цифровые инструменты и ищет новые способы осмысленного чтения. Наша задача — развивать сервис так, чтобы он органично дополнял привычку читать и делал литературу ближе и понятнее для разных поколений», — сказал вице-президент штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ Сергей Певнев.

Опрос проведен методом онлайн-анкетирования. В исследовании участвовали более 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет.